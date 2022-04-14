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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رئيس جامعة القاهرة: استحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون.. و طلاب: نشعر بتحسن الأنشطة الطلابية خلال هذه الفترة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد سياسة واقتصاد : الكلية أول ما أنشئ فيها نموذج محاكاة منذ عام 1995

رئيس جامعة القاهرة: إطلاق المسابقات بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية

 

 

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 171 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، كما وجه الاهتمام بالطلاب الموهوبين خلال كافة الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة . 

وفى هذا السياق ، كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن جهود الجامعة فى الأهتمام بالطلاب المبتكرين الموهوبين فى كافة الأنشطة . 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لصدى البلد ، تسعى جامعة القاهرة إلى تكثيف الأنشطة الطلابية استحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.
 

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت ، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي 

 

على الجانب الأخر ، تواصل كليات جامعة القاهرة تكثيف الأنشطة الطلابية بجانب الأنشطة التى تقدمها جامعة القاهرة فى المجمل . 

ولذلك أوضح الدكتور محمود السعيد ، أن  كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة  معروفة دائما بأنها من أكثر الكليات نشاطا ، فيوجد عدد كبير من الأنشطة المتنوعة مثل الأنشطة التى يقدمها اتحاد الطلاب من ندوات و المدرسة الصيفية من خلالها يستدعى فيها بعض الشخصيات المعروفة بخبرتها فى مجالات معينة مرتبطة بالإقتصاد والسياسة .

و أضاف “ السعيد ” خلال تصريح لصدى البلد ، أن  كلية سياسة واقتصاد معروفة بنظام المحكاه فهى أول كلية يُنشأ فيها نموذج محاكاه منذ عام 1995 ، ومن خلال نظام المحكاه يكتسب الطلاب خبرات تعليمية وخبرات وظيفية تمكنهم فى الاندماج بسوق العمل سريعا .

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المسابقة الدولية للزراعة الحضرية …. اجراءات اتخذتها جامعة القاهرة لتنمية روح الابتكار والإبداع لطلابها

قال موسى عبد الرحمن الطالب بكلية العلوم جامعة القاهرة ، أن خلال الفترة الماضية جامعة القاهرة أقامت عدد كبير من الانشطة الطلابية التى تساعد على إنماء المواهب بمختلف المجالات فقد قامت بعقد مهرجان للمسرح بمشاركة كافة الكليات و من خلاله شارك طلاب الموهوبين بالتمثيل فيه . 

و أضاف “ موسى ” خلال تصريح لصدى البلد ، بالاضضافة إلى ذلك هناك عدد من المسابقات الرياضية سواء كرة القدم أو الطايره وغيرها ، يشارك بها عدد كبير من أصدقائى فى الكليات الأخرى. 

 

كما قالت سيمون ملاك  الطالبة بكلية التجارة الفرقة الثانية ، بعد العودة إلى الجامعات بنظام التعليم المباشر قامت جامعة القاهرة بتكيثف الأنشطة مرة أخرى من جديد .

وأشارت إلى أنه  من يساعد فى ظهورتلك  الأنشطة و الاهتمام بها  هم اتحاد طلاب الكلية . 

وكان قد أعلن أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء مسابقة " ابتكار 5" لطلاب الجامعة في مجالات: الابتكار والاختراع، والمبادرات المجتمعية، بهدف تشجيع الطلاب على إثراء مواهبهم في مختلف المجالات ودعم روح التنافس بينهم، وتأهيل الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى للمشاركة في مسابقة "إبداع 10" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن مجالات الابتكار والاختراع بالمسابقة تشمل ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء وتطبيقاته، والابتكارات الهندسية، والسيارات الكهربائية، وطابعات ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا الغواصات الآلية، والروبوتكس، مضيفًا أن مجال المبادرات المجتمعية يشمل تقديم حلول قابلة للتطبيق لإحدى المشكلات أو القضايا التي تواجه المجتمع وأن تكون ذات عائد على البيئة بشكل يتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن تنظيم الجامعة للمسابقات المختلفة تساهم في تكوين جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة الذين يقدمون أفكارا ذات قيمة عالية تحدث أثرًا كبيرًا وتطورًا عاليًا يخدم أهداف الرؤية الوطنية وينعكس بشكل إيجابي على قطاع المستفيدين من تلك الأفكار، لاسيما أن استراتيجية الجامعة تسعي لتلبية احتياجات الدولة وخدمة المجتمع.

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