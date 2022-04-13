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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المسابقة الدولية للزراعة الحضرية …. اجراءات اتخذتها جامعة القاهرة لتنمية روح الابتكار والإبداع لطلابها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تسعى جامعة القاهرة دائما إلى بث  روح الابتكار والإبداع لطلابها ، مع الاهتمام بالحياة الدراسية والإتقان في كل أعمال أبنائها، وإحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها .

ولذلك شاركت جامعة القاهرة ، خلال الايام الماضية فى المسابقة الدولية للزراعة الحضرية في نسختها الرابعة، والتي نظمتها جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية، وتأتي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي هورايزون للنظم الغذائية للمدن الأوروبية.

شاركا فريقي كلية الهندسة  في المسابقة الدولية للزراعة الحضرية بمشروعين ابتكاريين في مجال الزراعة الحضرية بالمدن لتطوير موقع حديقة مركزية في مدينة بولونيا، كما  أن فريق قسم الهندسة المعمارية  ضمن فريق عمل مع طلاب إيطاليين من تخصصات مختلفة، قدم مشروعًا لتطوير موقع أحد أكبر حدائق بولونيا لتحويله إلى موقع ذكي يحقق أهداف التنمية المستدامة، وقدم فريق برنامج الساعات المعتمدة مشروعًا ابتكاريًا بإسم انتلوب Entoloop.

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تساهم  المسابقة الدولية للزراعة الحضرية في حل المشكلات الحالية للمدن، ومواجهة الزيادة في عدد سكان الحضر، وعمل تطبيقات للزراعة الحضرية الخضراء بأسلوب معماري مستدام وذكي يتماشى مع أحدث النظم والتكنولوجيا، وجعل المدن أكثر استدامة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي والاقتصاديات الجديدة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

جدير بالذكر أن المسابقة الدولية للزراعة الحضرية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد التخصصات بين الجامعات على المستوى العالمي، وتصميم أنظمة الزراعة الحضرية الذكية والمبتكرة التي تدمج أفضل الابتكارات والحلول المعمارية والتكنولوجيا لإنتاج الغذاء النظيف في البيئات الحضرية.

جامعة القاهرة الوعي الثقافي الشباب الجامعات التنمية المستدامة Jobs Education

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