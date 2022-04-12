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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لا أعرف سبب إيقافي.. 10 تصريحات نارية للفنان حميد الشاعرى مع "العرافة"

الفنان حميد الشاعرى
الفنان حميد الشاعرى

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على برنامج “العرافة ” الذى تقدمة الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة و الناس . 

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز تصريحات الفنان حميد الشاعرى خلال البرنامج:

1- الفلكلور والتراث ملك للجميع، وإبداعاتي خالصة ولا اقتبس شيئاء من آخرين

2- ألبوم شعبيات كان الأكثر مبيعات في توقيت إصداره.. لا أقوم بتكرار توزيع مختلف الأغاني ولا يقوم بإعادة تدوير الأغاني لمختلف المطربين 

3- ألبوم شعبيات  حقق مبيعات كبيرة ، وأنا لا أتحدث عن أرقام مبيعات مطلقا ، والحديث عن أن محسن جابر اشتري  الأسطوانة البلاتينية لعمرو دياب غير صحيح 

4- أبتعد عن الساحة الفنية والموسيقية لفترة  لمتابعة الأوضاع، لما تفضل في بؤرة الضوء كتير ستتعرض للعمى ولازم الواحد يبقى في الظل شوية لترتيب أفكاره مرة أخرى

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5- لم اقم بغناء لحن أعطتني إياه أنوشكا، ولم أتفق على غناء دويتو معها.

6- لم أدخل في خناقة مع عمرو دياب في حياتي مطلقا، ولم أعط لحنا لمصطفى قمر ربما تسبب في حزن عمرو دياب مني.

7- فشلت في التمثيل  بدليل إن مفيش أدوار بتترمى عليا كتير.

8- في الثمانينات ظهرت شائعة تفيد باغتيال ناصر المزداوي وحينها وصفته بالراحل ناصر المزداوي لأنني لم أكن أعلم أنه ما زال على قيد الحياة نتيجة ظروف معينة حدثت.

9-  انا هربت من ليبيا 1978 واتيت لـ مصر  ولم التقي بـ ناصر المزداوي مطلقا، وفجأة تواصل معي وتفاجأت انه مازال على قيد الحياة. 

10- أوقفت 4 سنوات في أزمتي مع نقابة المهن الموسيقية ولا اعرف سبب إيقافي لمدة 4 سنوات.

الفنان حميد الشاعري العرافة الاعلاميه بسمة وهبة عمرو دياب مصطفى قمر

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