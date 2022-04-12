لا أعرف سبب إيقافي.. 10 تصريحات نارية للفنان حميد الشاعرى مع "العرافة"

حل الفنان حميد الشاعري، ضيفا على برنامج “العرافة ” الذى تقدمة الإعلامية بسمة وهبة على قناة القاهرة و الناس .

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز تصريحات الفنان حميد الشاعرى خلال البرنامج:

1- الفلكلور والتراث ملك للجميع، وإبداعاتي خالصة ولا اقتبس شيئاء من آخرين

2- ألبوم شعبيات كان الأكثر مبيعات في توقيت إصداره.. لا أقوم بتكرار توزيع مختلف الأغاني ولا يقوم بإعادة تدوير الأغاني لمختلف المطربين

3- ألبوم شعبيات حقق مبيعات كبيرة ، وأنا لا أتحدث عن أرقام مبيعات مطلقا ، والحديث عن أن محسن جابر اشتري الأسطوانة البلاتينية لعمرو دياب غير صحيح

4- أبتعد عن الساحة الفنية والموسيقية لفترة لمتابعة الأوضاع، لما تفضل في بؤرة الضوء كتير ستتعرض للعمى ولازم الواحد يبقى في الظل شوية لترتيب أفكاره مرة أخرى

5- لم اقم بغناء لحن أعطتني إياه أنوشكا، ولم أتفق على غناء دويتو معها.

6- لم أدخل في خناقة مع عمرو دياب في حياتي مطلقا، ولم أعط لحنا لمصطفى قمر ربما تسبب في حزن عمرو دياب مني.

7- فشلت في التمثيل بدليل إن مفيش أدوار بتترمى عليا كتير.

8- في الثمانينات ظهرت شائعة تفيد باغتيال ناصر المزداوي وحينها وصفته بالراحل ناصر المزداوي لأنني لم أكن أعلم أنه ما زال على قيد الحياة نتيجة ظروف معينة حدثت.

9- انا هربت من ليبيا 1978 واتيت لـ مصر ولم التقي بـ ناصر المزداوي مطلقا، وفجأة تواصل معي وتفاجأت انه مازال على قيد الحياة.

10- أوقفت 4 سنوات في أزمتي مع نقابة المهن الموسيقية ولا اعرف سبب إيقافي لمدة 4 سنوات.