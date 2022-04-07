حميد الشاعري وهشام عباس في سهرة رمضانية مبهجة.. صور

في سهرة رمضانية خاصة خطف الكابو حميد الشاعري الأنظار برفقة صديقه الفنان هشام عباس، بحفل ضخم في التجمع الخامس ب"هايد بارك"، وحقق الحفل نجاح كبير، إذ انتهت تذاكر الحفل فور الإعلان عنه، مما جعل الجهة المنظمة تتيح تذاكر جديدة للجمهور.

وقام حميد الشاعري وهشام بغناء مجموعة من أجمل أغنياتهم، والتي أعادت أجواء موسيقى التسعينات وتفاعل معهم الحضور بصورة كبيرة، وغنوا معهم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم واستمر على مدار ساعتين.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدة أغاني حيث بدأ بأغنيته الشهيرة "جلجلي"، ثم غنى روح السماره، وين أيامك، عودة، ثم قدم الديتو الشهير بأغنية عيني مع هشام عباس، ورقصوا مع الجمهور الرقصة الشهيرة المرتبطة بالأغنية، كما غني هشام عباس عدد من أشهر أغنياته.

وحضر الحفل نخبة من رموز المجتمع والفنانين، أبرزهم شيرين وجدي وزوجها إيهاب طلعت، والرابر أبوالنور، وقام حميد بتحية شيرين وجدي خلال الحفل تحيه خاصة.

أحدث أعمال حميد الشاعري

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري ظهر مؤخرا كضيف شرف ضمن الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، وحققت الحلقة نجاح كبير، وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الحلقة واشادوا بالظهور المميز له ضمن أحداث المسلسل.

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