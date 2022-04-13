دودو الجباس يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سبورتنج وديا

أعلن الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة سبورتنج الودية والمحدد لها مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهتي مازيمبي ذهابا وإيابا يومي ١٧ و٢٤ أبريل الجاري في إطار ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: صلاح الدين يحيى - أحمد فوزي - فخر الدين بن يوسف - إيريك تراوري - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس