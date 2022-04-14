بنات عين شمس تطلق قافلة خيرية لإنقاذ الإنسان.. اليوم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس" قافلة تنمية لجمعية معانا لإنقاذ الإنسان " وذلك يوم الخميس ٢٠٢٢/٤/١٤ الساعة ١٠ صباحا.



تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم العديد من الورش والندوات التي تعمل علي دمج الطالبات في المجتمع الجامعي.



وأضافت عميدة كلية البنات أنه بالتعاون مع فريق وحدة الصيانة ورشة بعنوان" تجديد القطع الخشبية القديمة لاستخدامها في إعادة التدوير".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والأستاذة الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



كرمت جامعة الدول العربية الدكتورة عالية أحمد عبد العال أستاذ علم الاجتماع الإعلامى بكلية البنات جامعة عين شمس فى منتدي المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية كأحد النساء المؤثرات في مجال العمل المجتمع، حيث تشارك الدكتورة عالية أحمد عبد العال فى العديد من الخدمات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلي كونها المستشار الإعلامي بجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام بمصر، ونائب رئيس ملتقي المرأه العربيه والافريقية والمهجر ورئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية، و مدير راديو عين شمس، كما تولت مناصب عديدة و أشرفت على العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه.