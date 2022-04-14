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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بجامعة القاهرة يوضح نظام اختبارات القبول.. نفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج جامعة القاهرة، عن نظام عقد اختبارات القبول للبرامج المختلفة لعام 2022 و الذى ينعقد يوم السبت القادم 16 من إبريل .

وأعلن مركز التعليم المدمج ، أن اختبارات القبول لابد من ان يجتازه الطالب للالتحاق ببرامج التعليم المدمج ، مؤكدا على أن مدة الأمتحان ساعة واحدة فقط و تأتى اسئلة الأختبار فى شكل اخيار من اجابات متعددة و صواب و خطأ .

وذلك بنظام البابل شيت فى ثلاث مجالات وهم اللغة العربية و الحاسب الألى و اللغة الأنجليزية ، و على الطالب التأكدة من الاجابة على كافة الأسئلة مع استخدام قلم رصاص 2b .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز عدد من علماء جامعة القاهرة بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أمس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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التعليم المدمج: اختبارات القبول 16 إبريل

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الخشت يلتقي وفد جامعة السوربون لزيادة التعاون ويتلقى دعوة لزيارة مقرها بباريس

وقال الدكتور الخشت، إن علماء جامعة القاهرة فازوا بـ 8 جوائز، منهم جائزتان للرواد (في العلوم الطبية، وجائزة الرواد في العلوم الهندسية)، وجائزة للتفوق (في العلوم الطبية)، و٤ جوائز تشجيعية (في العلوم الفيزيقية، وفي العلوم البيولوجية، وفي العلوم الطبية، وفي العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الهندسية)، وجائزة المرأة التشجيعية في الصحة والعلوم الصيدلية.

وهنأ الدكتور الخشت، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات التعليمية والبحثية والثقافية والخدمية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجامعة المصرية ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 بالتصنيف الإنجليزي "QS"

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، سواء التي تمنحها جهات محلية أو دولية، ويخضعون لمعايير صارمة في الاختيار وتدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.

جدير بالذكر أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 59 جائزة لـ 58 عالم بإجمالي 5 مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الميداليات الذهبية والفضية والتي تبلغ حوالي 2 مليون جنيه مصرى.
 

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