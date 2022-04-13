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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام
بلح الشام

يشعر الكثير من الأشخاص فى شهر الصيام بالحاجة إلى السكريات ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل بلح الشام للشيف عظيمة حمدي .

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طريقة تحضير قطايف عصافيري بالقشطة المنزلية

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مختلفة ولذيذة.. طريقة تحضير القطايف باللحمة المفرومة

 طريقة عمل بلح الشام بالخطوات المقادير:


3 أكواب من الدقيق 
1/2 كوب من الزيت 
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة سكر 1 
و 1/2 كوب من الماء
عدد 3 بيضات 
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة خل
 

 خطوات العمل:


 يتم وضع الماء فى إناء ووضع الزيت والملح والسكر. يوضع الإناء على النار حتى الغليان، عند البدء فى الغليان يوضع الدقيق المقلب معه معلقة من النشا فى الإناء. يتم تهدئة النار وتقليب الخليط حتى يصبح كتلة واحدة. يتم إطفاء النار وترك الخليط حتى يبرد تماما. بعد أن برد الخليط يتم وضع البيض على الخليط بيضة تلو الأخرى بعد دمج البيضة تماما. عند وضع آخر بيضة يتم وضع معها ملعقة من الفانيليا وملعقة الخل. وبذلك يكون الخليط جاهز للتشكيل حيث يشتخدم للتشكيل القمع الخاص ببلح الشام ويوضع قدر كاف من الزيت فى وعاء القلى ويتم وضع عجينة بلح الشام المشكلة فى الزيت على البارد وبعدها يتم تشغيل النار على الزيت وتكون النار هادئة وبعد إكتساب بلح الشام اللون الذهبى يتم إخارجه ووضعه فى الشراب وبعد ذلك يتم تقديمه مباشرة
. يجب تكرار وضع عجين بلح الشام فى الزيت البارد حيث يترك الزيت ليبرد بعد كل مرة قبل عمل المرة القادمة

 طريقة عمل الشراب المخصص لبلح الشام 


2 كوب من السكر 
2 كوب من الماء
عصير ليمونة
توضع المكونات على النار مع التقليب حتى الحصول على قوام ثقيل نسبيا ويترك ليبرد قبل وضع بلح الشام المجهز فيه.

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