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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بلح الشام بالكريمة لـ الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

يعد بلح الشام بالكريمة من الحلويات الشرقية التى لها شعبية كبيرة بفضل مذاقها الشهي والمميز لذا فهى من أكثر الأطباق المقدمة على المائدة الرمضانية.

ونقدم لكم طريقة عمل بلح الشام بالكريمة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام

طريقة عمل وردات بلح الشام للشيف محمد حامد

مقادير بلح الشام بالكريمة
1 كوب دقيق 

ثلاثة أرباع كوب ماء 

ربع كوب زيت

 3 بيضة 

ملح 

سكر 

فانيليا 

زيت 

شربات 

كريم شانتي 
طريقة عمل بلح الشام بالكريمة
* في بولة كبيرة اخلطي الدقيق مع الماء والزيت ورشة الملح ورشة السكر وقلبيهم جيدا ثم ضعي الفانيليا والبيض ويخلط جيدا

* يوضع الخليط في كيس حلواني ثم يصنع به أصابع بلح الشام في زيت على النار غير ساخن

* ثم يسقى بالشربات ويترك حتى يبرد ثم يفتح ويحشى بالكريمة ويقدم بلح الشام باردا وبالهنا والشفا 

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