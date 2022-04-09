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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل وردات بلح الشام للشيف محمد حامد

طريقة عمل وردات بلح
طريقة عمل وردات بلح الشام

تعتبر طريقة عمل وردات بلح الشام من الحلويات الشرقية والشهية المرتبطة بشهر رمضان، والتي يسعى البعض لتحضيرها في المنزل، ولكن البعض لا يحصلون على نفس المذاق التي نبتاعه من محلات الحلوى، وكن في السطور التالية سنقوم بتقديم وصفة مثالية لتحضيرها .

 

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وقدمت الشيف محمد حامد طريقة عمل وردات بلح الشام، وهي وصفة شهية ومميزة للغاية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية ..

 

طريقة عمل وردات بلح الشام

 

 

طريقة عمل وردات بلح الشام


مقادير طريقة عمل وردات بلح الشام :
نصف لتر ماء
400 جرام دقيق
6 بيض
نصف م ص سكر
نصف م ص ملح
100 مللي زيت ذرة
م ص فانيليا سائلة
زيت للقلي
شربات ثقيل بارد


طريقة عمل وردات بلح الشام :
- نخلط الدقيق مع الماء والزيت، ثم نضعهم في العجان، ونضيف عليهم باقي المكونات .
- نعجن جيداً حتى تلم العجينة، ثم نضعها في كيس حلواني، ونشكلها على شكل وردات.
- نقليها في زيت غزير، ثم تزين بالصوصات المختلفة وتقدم وردات بلح الشام  .

بلح الشام وردات بلح الشام طريقة عمل وردات بلح الشام لشيف محمد حامد الحلويات الشرقية Food Gorceries

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