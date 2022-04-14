أحمد موسى: لو فيه دكر بالإخوان يرد على كلام الشاطر بحلقة الاختيار

كشف الإعلامي أحمد موسى، مدى علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بإسرائيل من خلال تسريب الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: جماعة الإخوان «اللي مش مصريين متضايقين من نصرنا في أكتوبر»، لافتًا إلى أن هذه الجماعة حريصة وحزينة على مشاعر الإسرائيليين؛ وذلك بحسب الفيديو الذي أذيع الليلة في الحلقة 13 من الاختيار 3.

وأضاف موسى، أن خيرت الشاطر كان حريصًا على مشاعر الإسرائيليين، خلال احتفالات أكتوبر إبان وجودهم في الحكم، «علشان كدة محمد مرسي جاب في انتصارات أكتوبر اللي اغتالوا السادات»؛ موضحًا أن الشاطر لهذا السبب كان يراعي مشاعر الإسرائيليين؛ وطلب من خالد مشعل إصدار بيان يطالب فيه المصريين، آنذاك، بعدم التوجه إلى الحدود المصرية الإسرائيلية والاحتفال بنصر أكتوبر.

وتابع أن «الكلام في الغرف المغلقة هو موقف الإخوان الحقيقي، وعاكف طلع في 2006 قال نبعت 10 ألاف شخص على الحدود، و10 آلاف يساعدوا حزب الله»، موضحًا أن مرسي أرسل خطابًا لشيمون بيريز الرئيس الإسرائيلي الأسبق وقع عليه باسم «عزيزي بيريز».

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية «بقالهم 90 سنة بيبيعوا الهواء»، موضحًا أن «زعيم عصابة الإخوان خايف على مصالح الإسرائيليين؛ ده خيرت خايف على مشروع إسرائيل»، لافتًا إلى أن خيرت الشاطر كان همّه وزير الدفاع والقوات المسلحة.

ووجه حديثه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بعد تسريبات الشاطر قائلاً: «أنت لازم تنتحر؛ مش هوة ده اللي ليه كلمة على الكل، ولو هناك واحد دكر في الإخوان يقول هو إيه اللي بيقوله الشاطر ده؛ والناس اللي اتسجنت بسبب أوهام خيرت الشاطر».

وأكد أن خطة خيرت الشاطر كانت تتمثل في إقالة وزير الدفاع، آنذاك (الرئيس عبد الفتاح السيسي)، مؤكدًا أن مظروفات كانت تحمل تقارير في غاية السرية من الجيش والرقابة الإدارية والمخابرات العامة كانت ترصد الأوضاع الداخلية والخارجية، كان من المفترض أن تصل للرئاسة؛ قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالاستيلاء عليها، وإرسالها للخارج.