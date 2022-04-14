بعد السيطرة على الحريق.. التحريات: حفار وراء كسر خط غاز مدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل اندلاع حريق في خط غاز بمنطقة مدينة نصر.

وتبين من التحريات، أن وراء اندلاع النيران كسر في ماسورة الغاز بسبب حفار.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا افاد بكسر ماسورة غاز في شارع الثورة أسفل كوبري الماظة.

فيما شرحت التحريات، عدم وجود اصابات او ضحايا اثر حادث حريق اندلع بعد انفجار في خط غاز مدينة نصر.

وكانت الحماية المدنية في القاهرة تمكنت من السيطرة على حريق خط غاز بمدينة نصر.

نشب حريق هائل في خط غاز بمنطقة مدينة نصر بالقرب من كوبري ألماظة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في خط غاز طبيعي بمنطقة مدينة نصر.

على الفور، تم الدفع بـ ٢٠ سيارة إطفاء إلى موقع الحادث.