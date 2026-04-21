مانشستر يونايتد وليفربول يتنافسان على ضم مدافع يوفنتوس

دخل الثنائي مانشستر يونايتد وليفربول سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي بيير كالولو، لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما كشفه الصحفي نيكولو شيرا، فإن الناديين الإنجليزيين يدرسان التقدم بعروض رسمية لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن خدمات اللاعب، في ظل رغبة كل منهما في تدعيم الخط الخلفي بعناصر مميزة.

في المقابل، لا يُبدي يوفنتوس أي نية للتفريط في كالولو، حيث يعتبره أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق، ويعمل على تأمين استمراره من خلال تمديد عقده حتى عام 2030.

وقدم المدافع الفرنسي موسمًا لافتًا في الدوري الإيطالي، بعدما شارك في 32 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، ما جعله هدفًا لاهتمام كبار أندية أوروبا.