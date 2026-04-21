إصابة إستيفاو تقلق تشيلسي قبل المونديال.. ومدة الغياب تُحدد موقفه

كشفت صحيفة جلوبو البرازيلية عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم تشيلسي إستيفاو ويليان، خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب قد غادر أرض الملعب مبكرًا بعد مرور 12 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء.

وأوضح التقرير أن إصابة إستيفاو جاءت على مستوى العضلة الخلفية، مع توقعات بغيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يمنحه فرصة للحاق ببطولة كأس العالم 2026.

ويُعد اللاعب من العناصر التي يعتمد عليها منتخب البرازيل، حيث تواجد ضمن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي المبدئية للمونديال، والتي تضم 24 لاعبًا حتى الآن من أصل 26.

على جانب آخر، تلقى تشيلسي هزيمة أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد في نفس الجولة، وهي نتيجة أثرت على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وخاض إستيفاو موسمًا جيدًا بقميص تشيلسي، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أخرى، ليؤكد حضوره كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الفريق.