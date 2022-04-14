بالرابط.. الأوقاف تعلن عن المسابقة القرآنية للواعظات والمحفظات| شروط وضوابط

أعلنت وزارة الأوقاف عن المسابقة القرآنية للواعظات المعتمدات من الوزارة "متطوعات – معينات" والمحفظات المعتمدات من الوزارة في حفظ القرآن الكريم مع تفسير جزء "عم" في ضوء كتاب "المنتخب" في تفسير القرآن الكريم ، مع كتاب "من أساليب البيان القرآني".

المسابقة القرآنية للواعظات

وشددت الأوقاف على الراغبات منهن التسجيل على الرابط التالي في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه : هنا ، وسيتم اعتبار جميع الناجحات في المسابقة واعظات متميزات لمن لم يسبق لها منهن الحصول على لقب واعظة متميزة ، كما سيتم منح جوائز مالية متميزة للعشرين الأوائل منهن ، بشرط الحصول على 60 % في جميع الاختبارات ، كما سيتم منح شهادات تقدير لجميع الناجحات من الواعظات والمحفظات .

للاطلاع على كتاب "المنتخب" في تفسير القرآن الكريم اضغط هنا

للاطلاع على كتاب "من أساليب البيان القرآني" اضغط هنا



