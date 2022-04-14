محافظ القاهرة: إخماد حريق مدنية نصر وأعمال التبريد جارية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة موقع كسر ماسورة الغاز أسفل مطلع كوبرى أبوغزالة تقاطع شارع الطاقة مع شارع النصر بحى شرق مدينة نصر .

أعمال التبريد



وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق دون أى إصابات أو وفيات كما قامت شركة الغاز بإغلاق مصادر الغاز لمنع إمتداده ويجرى حاليًا القيام بأعمال التبريد.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة سيطرت على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.

