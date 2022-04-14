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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار دوري مراكز الشباب خلال شهر رمضان بشمال سيناء

الفرق المشاركة في
الفرق المشاركة في دوري مراكز الشباب بسيناء

 

واصلت مديرية الشباب والرياضة   محافظة شمال سيناء ، تنفيذ   مباريات دوري مراكز الشباب "حياة كريمة"  خلال شهر رمضان ،  برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
، واللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ،  بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من المواهب.

 

وقال   كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة ،  ينفذ تحت اشراف ادارة خدمات الشباب كابتن محمود الشريف مدير الادارة
حيث اجريت  مباراة  بين مركز شباب الكوثر الشيخ زويد ومركز شباب العريش  ، وانتهت بفوز مركز شباب العريش 3  /٠  ، ضمن مباريات المجموعة الاولى والتى تضم الكوثر ؛العريش؛ السلام 6 اكتوبر  ؛ المطله.
 

وجاءت نتائح ختام الادوار التمهيدية لدورى مراكز الشباب النسخة التاسعة صعود كلا من :
مجموعة1 _ ( 6اكتوبر ؛ العريش ) ، مجموعة2_ (الخربة ؛بئر العبد )  مجموعة 3_ ( نجيلة ؛النصر )،  مجموعة 4_ (الشهيد احمد المنسى ؛ 6اكتوبر رمانة ).

توسيع قاعدة الممارسين


وأوضح  راشد ، أن الوزارة حريصة علي تنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة ، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

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توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء


 

دوري مراكز الشباب شهر رمضان شمال سيناء

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