استمرار دوري مراكز الشباب خلال شهر رمضان بشمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مباريات دوري مراكز الشباب "حياة كريمة" خلال شهر رمضان ، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من المواهب.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة ، ينفذ تحت اشراف ادارة خدمات الشباب كابتن محمود الشريف مدير الادارة

حيث اجريت مباراة بين مركز شباب الكوثر الشيخ زويد ومركز شباب العريش ، وانتهت بفوز مركز شباب العريش 3 /٠ ، ضمن مباريات المجموعة الاولى والتى تضم الكوثر ؛العريش؛ السلام 6 اكتوبر ؛ المطله.



وجاءت نتائح ختام الادوار التمهيدية لدورى مراكز الشباب النسخة التاسعة صعود كلا من :

مجموعة1 _ ( 6اكتوبر ؛ العريش ) ، مجموعة2_ (الخربة ؛بئر العبد ) مجموعة 3_ ( نجيلة ؛النصر )، مجموعة 4_ (الشهيد احمد المنسى ؛ 6اكتوبر رمانة ).

توسيع قاعدة الممارسين



وأوضح راشد ، أن الوزارة حريصة علي تنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة ، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.



