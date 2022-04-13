توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء

نفذت مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية بشمال سيناء، برنامج توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة في مختلف مدن وقرى شمال سيناء، تحت رعاية المهندس إبراهيم العرجاني رئيس مجلس أمناء المؤسسة .. حيث تم توزيع نحو 7 آلاف كرتونة مواد غذائية متنوعة على المواطنين المستحقين بالقرى والتجمعات الاشد فقرًا على مستوى المحافظة، وذلك في اطار جهود المؤسسة لدعم غير القادرين لمواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

الجمعيات والكيانات الأهلية

وقام فرق عمل المؤسسة بجانب عدد من المتطوعين بتوزيع كراتين المواد الغذائية، على عدد كبير من الجمعيات والكيانات الأهلية، والمواطنين المستحقين في عدد من القري والتجمعات في مراكز العريش والشيخ زويد وبئر العبد، بجانب المنقولين في تجمعات غرب العريش.

وتم توزيع كراتين المواد الغذائية بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، تحت اشراف اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبمتابعة علي غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وكان محافظ شمال سيناء استقبل قوافل المساعدات الغذائية المقدمة من المؤسسة لدى وصولها لمدينة العريش، بحضور علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وصفاء صابر، الامين العام للمؤسسة وعدد من المتطوعين.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات المتنوعة ، والدعم الكبير الذي تقدمه المؤسسة للمناطق الاكثر احتياجًا والاسر الاشد فقرًا والمستحقين بمختلف مناطق المحافظة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.