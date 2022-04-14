«فى بيتنا روبوت» الحلقة 11 تريند رقم 1 على يوتيوب.. فيديو

تمكن مسلسل "في بيتنا روبوت”، والذي يقوم ببطولته كل من ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

واحتلت الحلقة 11 من المسلسل التريند رقم ١ عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وشهدت أحداث الحلقة فقدان “يوسف” (هشام جمال) الذاكرة بعدما صدمته “سارة” (ليلى زاهر) بسيارتها الحلقة الماضية.

وتشهد أحداث الحلقة محاولات “سارة ولذيذ وزومبا” إعادة الذاكرة إلى يوسف.

أحداث مسلسل “فى بيتنا روبوت”

تدور أحداث مسلسل “في بيتنا روبوت” حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب، خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢”

مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢” بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.