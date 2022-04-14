عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«فى بيتنا روبوت» الحلقة 11 تريند رقم 1 على يوتيوب.. فيديو

في بيتنا روبوت”
"في بيتنا روبوت”

تمكن مسلسل "في بيتنا روبوت”، والذي يقوم ببطولته كل من ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”. 

واحتلت الحلقة 11 من المسلسل التريند رقم ١ عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

وشهدت أحداث الحلقة فقدان “يوسف” (هشام جمال) الذاكرة بعدما صدمته “سارة” (ليلى زاهر) بسيارتها الحلقة الماضية.

وتشهد أحداث الحلقة محاولات “سارة ولذيذ وزومبا” إعادة الذاكرة إلى يوسف.

أحداث مسلسل “فى بيتنا روبوت” 

تدور أحداث مسلسل “في بيتنا روبوت” حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب، خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢”

مسلسل “فى بيتنا روبوت ٢” بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

في بيتنا روبوت ليلي احمد زاهر عمرو وهبة مسلسل في بيتنا روبوت شيماء سيف احمد المحمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

خاص..أحمد موسى: "لودر" تابع لشركة المياه سبب انفجار خط الغاز بمدينة نصر..فيديو

لمدة 5 سنوات.. حظر التصرف فى البضائع الجمركية المعفاة إلا بضوابط محددة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14-4-2022

بالقانون.. تعرف على دور منظمات المجتمع المدنى فى حل أزمة القمامة

404 ملايين دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للدول الأفريقية غير العربية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات|فيديو

الدوري الأوروبي.. برشلونة يستدرج فرانكفورت لخطف بطاقة التأهل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ