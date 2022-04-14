بالأبيض.. إليسا تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت اليسا في الصور بفستان ابيض أنيق، واعتمدت اليسا ترك شعرها منسدلا علي الأكتاف، مما نال اعجاب متابعيها.

وعبرت إليسا عن حزنها بالوضع اللبناني الحالي قائلة: بلبنان دايما عيد الأم فيو غصة. للأمهات اللي خسروا ولادن بلا سبب، لكل اللي ناطرين ولادن بلا أمل، ولكل اللي ودّعوا ولادن بالهجرة الموجعة. هيدا مش عيد إم عليهن. هيدا جرم بحقن. الله يكون معن.



وكانت قد، احتفلت الفنانة اليسا ، باليوم العالمي للمرأة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل تويتر.

وغردت اليسا قائلا : " المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة، هي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح، وهيي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد، وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة.. كل عام والمرأة بخير .. ‏⁧‫#يوم_المراه_العالمي‬⁩ ".