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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد المقبل.. حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان

صدى البلد

تنظم جامعة حلوان، حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وذلك بمجمع الفنون والثقافة في الجامعة يوم الأحد المقبل من الثانية عشر ظهرًا وحتي الثالثة عصراً، وعقب ذلك سيتم عقد إفطار رمضاني لأعضاء الاتحاد بمقر كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان.

 

ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية وتسعى إلى أن توفير جميع الإمكانيات المتاحة للطلاب، مشيدا بدور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات في دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما هنأ الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد، متمنيا لهم النجاح والتفوق في جميع المجالات للارتقاء بالجامعة.

 

وتابع الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اتحاد طلاب الجامعة سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة إلي إعلاء إسم الجامعة بين الجامعات المصرية، مقدما لهم كل الدعم، مؤكدا على دور الاتحادات الطلابية كحلقة وصل بين طلاب الجامعة وإدارتها.

 

هذا ويقام الاحتفال تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

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