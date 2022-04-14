فينجادا: لم أعرض خدماتي على بيراميدز.. وهذا موقفى النهائى فى اتحاد الكرة

أكد نيلو فينجادا المدير الفني لـ اتحاد الكرة، أنه لم يعرض خدماته على إدارة نادي بيراميدز، لقيادة السماوي خلفا لـ إيهاب جلال.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" لم أعرض خدماتي على بيراميدز لتدريب الفريق، أنا مستمر في عملي مع اتحاد الكرة حتى نهاية العقد الممتد حتى 14 مايو المقبل".

أضاف فينجادا :" أنا في اتحاد الكرة الآن، وأقوم بعملي بشكل طبيعي".

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرر في جلسته التي عقدت أول أمس الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب



في سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن إيهاب جلال طلب انضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".

وتابع: "محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى الآن سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".

وأتم: " إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".