عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينجادا: لم أعرض خدماتي على بيراميدز.. وهذا موقفى النهائى فى اتحاد الكرة

نيلو فينجادا المدير
نيلو فينجادا المدير الفني لـ اتحاد الكرة

أكد نيلو فينجادا المدير الفني لـ اتحاد الكرة، أنه لم يعرض خدماته على إدارة نادي بيراميدز، لقيادة السماوي خلفا لـ إيهاب جلال.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" لم أعرض خدماتي على بيراميدز لتدريب الفريق، أنا مستمر في عملي مع اتحاد الكرة حتى نهاية العقد الممتد حتى 14 مايو المقبل".

شبانة: تصريحات كارتيرون بشأن تفاوض الجبلاية معه لتدريب المنتخب أي كلام

اتحاد الكرة ينفي خبر رحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب

أضاف فينجادا :" أنا في اتحاد الكرة الآن، وأقوم بعملي بشكل طبيعي".

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرر في جلسته التي عقدت أول أمس الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لـ بيراميدز، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب


في سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن إيهاب جلال طلب انضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".

وتابع: "محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى الآن سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".

وأتم: " إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".

 

فينجادا بيراميدز اتحاد الكرة إيهاب جلال ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14-4-2022

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان.. مكتوب ومستجاب

بنمو 65%.. تعرف على أهم 10 دول مستوردة لمواد التعبئة والورق المصري|بالأرقام

الأهلي والرجاء.. موعد المباراة الحاسمة والقنوات الناقلة وحظوظ الفريقين

الكوميسا يوافق على مبادرة مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين دول التجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

الكركدية.. فوائد مذهلة وعيادة ربانية.. فيديو جراف

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ