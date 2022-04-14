شبانة: تصريحات كارتيرون بشأن تفاوض الجبلاية معه لتدريب المنتخب أي كلام

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للاتفاق السعودي والسابق لنادي الزمالك، والتي أكد فيها أن اتحاد الكرة المصري فتح خط مفاوضات معه في الأيام الأخيرة، من أجل تولي مهمة قيادة الفراعنة فنيًا خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، لا أعتقد أن منتخب مصر تحدث مع باتريس كارتيرون لتدريب منتخب مصر".

وأضاف شبانة، كارتيرون أكد في تصريحاته أنه رفض تدريب منتخب مصر من أجل إنقاذ الاتفاق السعودي من الهبوط، أعتقد لوعلمت إدارة الاتفاق لهذا الأمر، لأوصلتلك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم شبانة، تصريحات كارتيرون عن رفضه تدريب منتخب مصر "أي كلام" وليس له أي أساس من الصحة".