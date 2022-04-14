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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميري .. آخر أجهزة جيمس ويب يوصل البرودة المطلوبة

جهاز جيمس واين
جهاز جيمس واين

أعلن الفريق العلمي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي؛ أن آخر أجهزة التلسكوب المسمى "ميري" وصل إلى درجة حرارة تشغيل فائقة البرودة أعلى بقليل من الصفر المطلق وهذا سيضمن أن يكون التلسكوب قادرًا على استكشاف الأجسام الكونية في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

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تم تبريد التلسكوب جيمس ويب منذ إطلاقه في 25 ديسمبر 2021 ، وأوضح الفلكي ماجد أبو ظاهرة مؤسس جمعية الفلم بجدة، أن هذا جعله يصل إلى درجات الحرارة الباردة اللازمة لجهاز "ميري" للكشف بدقة عن ضوء الأشعة تحت الحمراء ، والذي يتجلى على شكل حرارة.

وعن درجة حرارة جهاز “ميري” يجب أن تكون أقل بقليل من ناقص 266 درجة مئوية وذلك للتغلب على ما يسميه العلماء "التيار المظلم" ، أو التيار الكهربائي الناتج عن اهتزاز الذرات في أجهزة الكشف. هذه الحركات الصغيرة يمكن أن تولد إشارات خاطئة في بيانات الجهاز ، مما يفسد الأرصاد.

يخطط الفريق العلمي القيام بالتقاط المزيد من صور الاختبار للنجوم والأجسام الأخرى  للتأكد من أن جهاز (ميري) وبقية اجهزة التلسكوب تتصرف بشكل صحيح ، وبالفعل المعايرة جارية أيضًا على المرايا وثلاثة اجهزة أخرى .

يتوقع أن تبدأ  (الدورة الأولى) من المهمة العلمية الرئيسية لتلسكوب جيمس ويب في شهر يونيو تقريبًا ، ومن المتوقع أن تبدأ (الدورة الثانية) في منتصف عام 2023.

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