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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسي لمواساته واهتمامه بمتابعة حادث أبوسمبل

سفيرا فرنسا وبلجيكا
سفيرا فرنسا وبلجيكا يزوران مصابي حادث أبو سمبل

أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات حادث سير طريق أبو سمبل ، بجانب مواساته ، وتقديم العزاء لأسر المتوفين .

كما أشاد سفيرا فرنسا وبلجيكا بالتحرك السريع لمحافظ أسوان فى الساعات الأولى من وقوع الحادث ، وإشرافه الشخصى على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجى للمصابين ، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية ، وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .

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وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمرة الثانية بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث السير ، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة ، مع باقى الفوج السياحى ، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث وذلك عقب تفقده لطريق أسوان / أبو سمبل البرى للعمل على توفير أعلى معدلات الأمان للحركة السياحية عليه.

وحضر السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة ، وكذا الوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بوزارة السياحة والآثار ، علاوة على الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان .

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لمصابى وضحايا الحادث ، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية حيث تم خروج 7 مصابين أمس ، وسيتم اليوم خروج باقى المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقى الفوج السياحى ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وأيضاً مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم .

وكانت قد شهدت محافظة أسوان صباح الأربعاء وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع بالكيلو 43 .

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .

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