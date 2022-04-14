سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس السيسي لمواساته واهتمامه بمتابعة حادث أبوسمبل

أعرب السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات حادث سير طريق أبو سمبل ، بجانب مواساته ، وتقديم العزاء لأسر المتوفين .

كما أشاد سفيرا فرنسا وبلجيكا بالتحرك السريع لمحافظ أسوان فى الساعات الأولى من وقوع الحادث ، وإشرافه الشخصى على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجى للمصابين ، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية ، وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .

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وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمرة الثانية بزيارة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث السير ، بجانب تقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين ونقلهم للقاهرة ، مع باقى الفوج السياحى ، بالإضافة إلى سرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث وذلك عقب تفقده لطريق أسوان / أبو سمبل البرى للعمل على توفير أعلى معدلات الأمان للحركة السياحية عليه.

وحضر السفير الفرنسى بالقاهرة مارك باريتى ، وأيضاً فرانسوا كورنية السفير البلجيكى بالقاهرة ، وكذا الوزير المفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات بوزارة السياحة والآثار ، علاوة على الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان .

ونقل محافظ أسوان تحيات وتعازى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لمصابى وضحايا الحادث ، مؤكداً على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية تم التدخل السريع بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية حيث تم خروج 7 مصابين أمس ، وسيتم اليوم خروج باقى المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقى الفوج السياحى ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين حيث تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وأيضاً مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم .

وكانت قد شهدت محافظة أسوان صباح الأربعاء وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع بالكيلو 43 .

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .