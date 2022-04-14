وزارة السياحة والآثار تطمئن على حالة مصابي حادث أبو سمبل

قامت مساء الأربعاء سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مكتب الوزارة بأسوان، بزيارة مصابي حادث طريق أبو سمبل / أسوان.

وأوضحت سامية سامي أن هؤلاء المصابين في حالة صحية جيدة، وأنهم يعانون من إصابات طفيفة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تعافت تماماً وغادرت المستشفى بسلام.

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وأكدت على أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة ومستمرة لحالة المصابين والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وكانت قد توجهت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، فور وقوع الحادث صباح الأربعاء، إلى مدينة أسوان بناء على تكليف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للمتابعة على أرض الواقع لتداعيات هذا الحادث، بجانب التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ وتسهيل أية إجراءات لازمة في هذا الشأن.

فيما كان قد وصل مدينة أسوان، مساء الأربعاء، سفير بلجيكا بالقاهرة فرانسوا كورنية، لمتابعة إجراءات وتصاريح دفن السائح البلجيكى الذى توفى فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان صباح الأربعاء وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع بالكيلو 43 .

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى .

وقال محافظ أسوان، إنه أعطى توجيهاته للمسئولين بتوفير أجواء الهدوء والراحة التامة لمصابى حادث طريق أبو سمبل / أسوان وذلك أثناء تلقيهم للعلاج ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

وأضاف محافظ أسوان في ت أنه أمر بتوزيع بوكيهات الورد على كافة المصابين في الحادث الأليم، مع تقديم كافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى.

وتجدر الإشارة إلى أن حادث السير بطريق أبو سمبل / أسوان قد وقع عند الكيلو 43 بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل حيث إنتقل امحافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين ، وقد أودى الحادث بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى ، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة السياحية ، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان من ناحية كمين أبو سمبل .

وزارة السياحة والأثار تطمئن على حالة مصابى حادث أبو سمبل

وزارة السياحة والأثار تطمئن على حالة مصابى حادث أبو سمبل