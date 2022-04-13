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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسر ضحايا حادث أبو سمبل أسوان ينتظرون تسلم الجثامين

مشرحة أسوان العمومية
مشرحة أسوان العمومية

قام العشرات من أسر وأهالى ضحايا حادث طريق أبو سمبل / أسوان البرى بالتواجد أمام مشرحة أسوان العمومية لإستلام جثامين ذويهم .

وكانت قد شهدت محافظة أسوان صباح اليوم الأربعاء وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع  بالكيلو 43 .

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .

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ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى .

وقال محافظ أسوان، إنه أعطى توجيهاته للمسئولين بتوفير أجواء الهدوء والراحة التامة لمصابى حادث طريق أبو سمبل / أسوان وذلك أثناء تلقيهم للعلاج ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل.

وأضاف محافظ أسوان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه أمر بتوزيع بوكيهات الورد على كافة المصابين في الحادث الأليم، مع تقديم كافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى ارتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى.

وتجدر الإشارة إلى أن حادث السير بطريق أبو سمبل / أسوان قد وقع عند الكيلو 43 بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل حيث إنتقل امحافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين  ، وقد أودى الحادث بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى ، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة السياحية ، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان من ناحية كمين أبو سمبل .

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