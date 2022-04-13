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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة وفعاليات ثقافية ورياضية لإحياء ليالى رمضان بأسوان

أنشطة ثقافية ورياضية
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المتابعة المستمرة أولاً بأول لمختلف الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المديريات الخدمية خلال ليالى شهر رمضان الكريم .

وأكد المحافظ على أهمية ذلك في إثراء الحياة الثقافية والفنية مع الإرتقاء بالوعى الفكرى والتوعوى لدى الأهالى والمواطنين ، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام أبنائنا النشء والشباب لممارسة هواياتهم وتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم بالشكل المطلوب حيث كلف المحافظ السكرتير العام المساعد العميد محمد البنا بحضور الفعاليات الختامية لدورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة فى خماسى كرة القدم والتى إقيمت بملاعب نادى أسوان الرياضى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

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وقد أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأن فعاليات الدورى استمرت على مدار شهرين شارك فيها ٦٤ فريقا علي مستوى المحافظة وانتهت بفوز حى الطابية بالمركز الأول وحى الخور بالمركز الثانى ، بينما حصلت قرية عنيبة على المركز الثالث ، مشيراً بأن الحاصلين على المركزين الأول والثانى قد تأهلوا للمشاركة في المنافسات الختامية لدورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة على مستوى الجمهورية والذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

وفى نفس السياق أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة على استمرار فعاليات البرنامج " التثقيفى والترفيهى " الجارى تنفيذه لإحياء ليالى رمضان حيث تم تنظيم قافلة ثقافية بقرية السبيل بمركز كوم أمبو تضمنت تقديم محاضرة عن أحكام الصيام ، بجانب أمسية شعرية وإبتهالات وإنشاد دينى ، كما شهد بيت ثقافة كلابشة تنظيم ملتقى فكرى عن التاريخ الإسلامي فى العصر الأموي ، بجانب تنظيم محاضرة عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة .

مشيرة بأنه في مركز إدفو تم تنظيم محاضرة عن عادات المصريين فى شهر رمضان بمكتبة الحجز بحرى ، علاوة على تنظيم محاضرة بعنوان رمضان شهر الغفران بقصر ثقافة الرديسية ، بجانب تنظيم محاضرة بعنوان أحكام الصيام بقصر ثقافة السباعية ، كما أضافت نجوى أحمد بأنه فى مركز أسوان شهد قصر ثقافة العقاد إحتفالية فنية تضمنت محاضرة عن صلة الرحم في الإسلام ، بالإضافة إلى تقديم أمسيه شعريه وعروض فنية لفرقه الموسيقي العربية ، كما شهد قصر ثقافة أسوان تنظيم ورشة للتدريب على أعمال إعادة التدوير ، وأيضاً ورشة لتجارب علمية مبسطة في نادى المستشكف الصغير شارك فيها 15 تلميذا وتلميذة .

أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
أنشطة ثقافية ورياضية لأحياء الليالى الرمضانية بأسوان
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