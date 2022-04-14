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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تحقيق المستهدفات من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، وخاصة الإرتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى لأهالى قرى المحافظة ، مع توفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية .

ووجه المحافظ  إلى التنسيق العرضى بين الجهات المنفذة للمشروعات الجارية لمواجهة أى معوقات أو لتسيير الحركة المرورية داخل القرى بعدم وجود أي تشوينات أو تراكمات تؤثر على حركة المشاة والمواطنين .

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وأثناء الإجتماع الدورى الذى حضره نائب المحافظ أحمد شعبان ، بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى الجهات التنفيذية أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ملحمة العمل التى تشهدها 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية سيكون لها ثمار عديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجوده الحياة بعد دخول العديد من المواقع الخدمية إلى التشغيل الفعلى ، وأيضاً عقب تشغيل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى .

وأوضح المحافظ أنه تم حتى الآن الإنتهاء من 239 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام ، وجارى العمل فى 638 مشروع أخر ، بينما جارى التجهيز للبدء فى 171 مشروع حيث تم نهو  ٦ مبانى لمجمعات الخدمات ، فيما تراوحت نسب التنفيذ لباقى المجمعات إلى 89 % ، في حين تم إنهاء ٤ مبان للمجمعات الزراعية ، ووصل متوسط التنفيذ فى الباقى 62 % ، وهو الذى توازى مع تنفيذ 38 % للمجمعات الصناعية .

وأضاف أشرف عطية أن نسب التنفيذ فى 29 نقطة إسعاف ما بين إنشاء جديد وإحلال جديد وتطوير تراوحت بين 47 % إلى 55 % ، وجارى أيضاً إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 55 كوبرى على الترع والمصارف بنسب تنفيذ ما بين 33 % إلى 50 % ، علاوة على إنشاء 66 عمارة ضمن سكن كريم بنسبة تنفيذ 72 % ، فضلاً عن تنفيذ 86 مشروع كهرباء بنسبة 25 % .

ولفت المحافظ إلى أنه جار العمل فى 75 مشروعا لمد شبكات الصرف الصحى من خلال الهيئة القومية بنسبة تنفيذ 59 % ، مع إنشاء 22 محطة معالجة بنسبة تنفيذ 54 % ، و 91 محطة رفع بنسبة تنفيذ 32 % ، بجانب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل فى 279 مشروع تشمل مد وتدعيم وإحلال وتجديد الشبكات ، مع إنشاء جديد ، وإعادة وتأهيل محطات المياه ، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنشاء جديد وصيانة شاملة لـ 106 مدرسة ، وهو الذى يتوازى مع قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع كفاءة وتطوير 8 طرق ، وأيضاً قيام الإدارة المركزية للرى بإعادة تأهيل وتبطين 60 ترعة كمرحلة أولى وبأطوال 179 كم ، ثم 84 ترعة بأطوال 213 كم كمرحلة ثانية .

وأكمل عطية أنه جار إنشاء وإحلال وتجديد 4 مستشفيات كبرى و 62 وحدة صحية داخل قرى حياة كريمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن قيام هيئة البريد بإنشاء وإحلال وتجديد 57 مكتب بريد ، ليتواكب كل ذلك مع إنشاء 10 مواقف للسيرفيس و 15 سوق حضارى ، و 12 وحدة إطفاء ، وأخيراً قيام جهاز التعمير بإنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 125 مركز شباب .

جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
جهود وأنشطة حياة كريمة بأسوان
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