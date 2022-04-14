محافظ أسوان يثمن مبادرة التعليم لبث برامج الإعدادية بإذاعة جنوب الصعيد

ثمن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرائدة لإذاعة المراجعات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بأسوان لطلاب الشهادة الإعدادية من خلال بث البرامج التعليمية لهم على موجه إذاعة جنوب الصعيد .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التعليم من بعد ، ولمجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، بجانب تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية وحفاظاً على صحة الطلاب والطالبات من التعرض لفيروس كورونا .

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وقد صرح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان بأنه طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وإذاعة جنوب الصعيد من أجل تفعيل الدور الخدمى للإذاعة بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للاستفادة من هذه البرامج التعليمية بمختلف محافظات إقليم جنوب الصعيد حيث سيتم إذاعة البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية .

وأوضح عبد الكريم لطفى بأن هناك أكثر من 28 ألف طالب من محافظة أسوان سيستفيدوا من هذه البرامج الإذاعية ، بالإضافة إلى طلاب محافظات الأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر وذلك بدءاً من 7 إلى 18 مايو القادم عبر أثير إذاعة جنوب الصعيد بإشراف مدير عام الإذاعة الإعلامى محمد المدنى حيث سيقوم بإعداد وتقديم هذه البرامج نخبة متميزة من موجهى المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية فى الفترات بدءاً من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 6 مساء.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تحقيق المستهدفات من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، وخاصة الإرتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى لأهالى قرى المحافظة ، مع توفير فرص عمل للشباب فى المشروعات الجارية .

ووجه المحافظ إلى التنسيق العرضى بين الجهات المنفذة للمشروعات الجارية لمواجهة أى معوقات أو لتسيير الحركة المرورية داخل القرى بعدم وجود أي تشوينات أو تراكمات تؤثر على حركة المشاة والمواطنين .

وأثناء الإجتماع الدورى الذى حضره نائب المحافظ أحمد شعبان ، بجانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى الجهات التنفيذية أشار اللواء أشرف عطية إلى أن ملحمة العمل التى تشهدها 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية سيكون لها ثمار عديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وجوده الحياة بعد دخول العديد من المواقع الخدمية إلى التشغيل الفعلى ، وأيضاً عقب تشغيل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وإتصالات وغاز طبيعى .