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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تستعد وزارة الأوقاف لأداء ثاني شعائر صلاة الجمعة خلال شهر رمضان 2022، حيث يؤدي خطباء الأوقاف ظهر غدٍ الجمعة شعائر الجمعة الثانية من رمضان، والتي تأتي تحت عنوان:"رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات".

رمضان شهر الجد

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق أربع قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى (4) محافظات( مطروح- المنيا- قنا- سوهاج)، يوم الجمعة القادمة: (14رمضان1443هـ)، الموافق(15/ 4/ 2022م).

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات" وذلك على النحو التالي:


أولًا: مديرية أوقاف مطروح- سيوة
1. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب الكبير
2. الشيخ/ محمد عبدالله صالح بمجمع البحوث الإسلامية الرمل
3. الشيخ/محمد أنور محمد اسماعيل إمام وخطيب الفتح
4. الشيخ/ أحمد عبد المولي عبدالفتاح بمجمع البحوث الإسلامية أبو الليف
5. الشيخ/محمد أحمد أبو القاسم إمام وخطيب الدرة السوق
6. الشيخ/ يوسف بكر يوسف بكرين بمجمع البحوث الإسلامية المنشية
7. الشيخ/حامد محمد عبد الحليم إمام وخطيب السلام
8. الشيخ/ محمود إبراهيم الدسوقي كشك بمجمع البحوث الإسلامية الحاج عزمي
9. الشيخ/طارق عادل محمود شعبان إمام وخطيب الكبير بهي الدين
10. الشيخ/ عبدالرحمن كامل إبراهيم الكلاف بمجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام أبو شروف


ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا (بندر المنيا)
1. الشيخ/ عمر خليفة محمد جمعة إمام وخطيب صلاح الدين –بندر المنيا
2. الشيخ/ أحمد غانم عيد بمجمع البحوث الإسلامية الفولي- بندر المنيا
3. الشيخ/ أحمد محمد عبدالعزيز عبد اللطيف إمام وخطيب القشيري- بندر المنيا
4. الشيخ/ محمد عزمي أنور بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- بندر المنيا
5. الشيخ/ عبد المغني محمد علي إمام وخطيب عمر بن الخطاب- بندر المنيا
6. الشيخ/ مصطفي نبيل عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية اللمطي- بندر المنيا
7. الشيخ/ محمد عبدالحميد رجب صالح إمام وخطيب المغربي- بندر المنيا
8. الشيخ/ معدن فتحي علي بمجمع البحوث الإسلامية الإمام الحسين- بندر المنيا
9. الشيخ/ محمد رمضان رمضان إمام وخطيب المحطة- بندر المنيا
10. الشيخ/ محمود مختار محمد بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- بندر المنيا


ثالثًا: مديرية أوقاف قنا (بندر قنا)
1. الشيخ/أحمد مسعود حسين علي إمام وخطيب السيد عبد الرحيم- قنا
2. الشيخ/ العرابي خلف الله محمد بمجمع البحوث الإسلامية          الحصواية الكبير- قنا
3. الشيخ/سعودي محمد رضا حسين محمد إمام وخطيب سيدي عمر - قنا
4. الشيخ/ محمود سليمان أحمد بمجمع البحوث الإسلامية السلام - فرشوط
5. الشيخ/أحمد سيد محمد تمساح إمام وخطيب النجدة – نجع حمادي
6. الشيخ/ أحمد محمد مصطفي بمجمع البحوث الإسلامية مياس- أبو تشت
7. الشيخ/أحمد محمد ريان إمام وخطيب أبو بكر الصديق- قنا
8. الشيخ/ أحمد عبد الجواد محمد بمجمع البحوث الإسلامية الفتح - قفط
9. الشيخ/محمد مغربي إبراهيم إمام وخطيب عمر بن الخطاب- نقاده
10. الشيخ/ حسين محمود رمضان بمجمع البحوث الإسلامية العمري- قوص


رابعًا: مديرية أوقاف سوهاج (بندر سوهاج)
1. الشيخ/ عصام عبد الصالحين محمد علي إمام وخطيب العارف بالله- بندر سوهاج
2. الشيخ/ عبدالله محمود عارف بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد عبدالمنعم رياض- بندر سوهاج
3. الشيخ/عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه إمام وخطيب القطب- بندر سوهاج
4. الشيخ/ محمد عبد المحسن محمد بمجمع البحوث الإسلامية الشبان المسلمين- بندر سوهاج
5. الشيخ/ محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم إمام وخطيب الزهراء- بندر سوهاج
6. الشيخ// أحمد عليوة عبد المعز بمجمع البحوث الإسلامية النجدة- بندر سوهاج
7. الشيخ/محمد السيد عبدالفتاح إمام وخطيب الحق- بندر سوهاج
8. الشيخ/ محمد السعودي محمد بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد- بندر سوهاج
9. الشيخ/حمدي عبدالحميد علي إبراهيم إمام وخطيب الفرشوطي- بندر سوهاج
10. الشيخ/ حمادة جاد الرب عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية بلال بن رباح- بندر سوهاج

الأوقاف وزارة الأوقاف صلاة الجمعة شهر رمضان 2022 الجمعة الثانية من رمضان شعائر الجمعة الثانية من رمضان قوافل دعوية مشتركة الازهر الشريف

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