رئيس مدينة مرسى علم: نسعى لتلبية طلبات المواطنين وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها

استقبل واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الخميس، عددا من المواطنين وذلك لبحث مطالبهم وشكواهم، خلال اللقاء الأسبوعي.

وخلال اللقاء أكد رئيس المدينة، حرص جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية والوضوح، مشيرًا إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية كافة طلبات المواطنين وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة القطاعات.

على الجانب الآخر عقد حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، اللقاء الأسبوعي للمواطنين والمخصص له الخميس من كل أسبوع.



تم خلال اللقاء، مناقشة وبحث الطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تنوعت ما بين بعض طلبات خاصة بالمنازل بالمنطقة العشوائية والجاري عمل تخطيط عمراني بها، وكيفية التعويض عن المنازل المخطط إزالتها، وتجديد رخص إشغال طريق وأكشاك، والرغبة في الحصول على كشك وتحويله إلى برنامج مشروعك.

تم دراسة وبحث الطلبات وتحويلها إلى الإدارات المختصة وتذليل العقبات وإيجاد الحلول لها، بحضور مدير إدارة خدمة المواطنين والأملاك والإسكان والإدارة الهندسية.