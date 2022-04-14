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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال سليمان يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل ظل في العام الماضي

جمال سليمان
جمال سليمان

كشف الفنان جمال سليمان سبب اعتذاره العام الماضي عن مسلسل ظل، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "سليمان" في تصريحات ل"صدى البلد": ارتبطت العام الماضي  بمسلسل الطاووس واحببت قصته ولذلك اعتذرت عن مسلسل ظل، وصادف أنه تأجل، وحينما تجدد الأمر اضطرت لتغيير شخصيتي في العمل بسبب التزامي بمسلسل مين قال؟؛ لأن الشخصية الأولى التي كنت ألعبها كانت تحتاج لساعات تصوير أكبر من الشخصية التي أجسدها حاليا.

وكان الفنان جمال سليمان أوضح سبب حماسه للتواجد في مسلسل مين قال، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ"صدى البلد": بصراحة قصة المسلسل حساسة جدا وتهم أغلب الأسر في مصر والعالم العربي، وتحمست لوجود المخرجة نادين خان، فهي متمكنة من أدواتها، وتهتم بالتفاصيل، فالأمر ليس مجرد لقطات وصور وحركة كاميرا فقط، ولكن الإنسانيات والإيقاع مهمين، وهى من تلك المدرسة الإخراجية.

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وأشار إلى أن الجانب الإنساني في العمل؛ له الصدارة، ومن العوامل الجاذبة في هذا المسلسل أيضًا؛شركة الإنتاج التي قدمت كل ما احتاجه العمل ليخرج بشكل مناسب.

تدور أحداث مسلسل مين قال، حول عائلة مصرية، يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة، حيث الخلاف بين الابن والأب؛ بسبب رغبة الأول في دخول ابنه كلية الهندسة، بينما يسعى الأخير إلى دراسة التجارة .

يؤدي بطولة مسلسل مين قال، عدد من الفنانين، على رأسهم: جمال سليمان - نادين - أحمد داش -  ديانا هشام.

جمال سليمان ديانا هشام مسلسل الطاووس الفنان جمال سليمان الموسم الرمضان

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