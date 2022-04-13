مين قال الحلقة 13 .. جمال سليمان يجد فرصه عمل جديدة

طرحت الحلقة 13 من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip خلال الساعات الماضية قبل عرضها تليفزيونيا، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وجاءت أحداث الحلقة 13 من مسلسل مين قال عديدة ، ومنها قام والدة شريف ( أحمد داش ) بمحاولة الغاء السجل التجاري بعد معرفتها بمشروع نجلها ، إلا أنها وجدت أن الأمر معقد .

أما جلال ( جمال سليمان ) فقد تمكن من ايجاد فرصه عمل في مصنع آخر بعد أن أبلغت زوجته ابنها بترك والده للعمل ، وقد قام بعمل ملف عن أبرز الشركات التي تحتاج إلى خبرته وآرسله له عن طريق والدته.

وخلال الحلقة استعرض شريف وصديقه مشروعهما في المسابقة الخاصة بالشباب اصحاب المشاريع الصغيرة.

أحداث الحلقات السابقة:

وكانت الحلقة 12 من مسلسل مين قال قد كشف فيها جلال ( جمال سليمان ) لزوجته سر فصله من المصنع وطلب منها عدم ابلاغ الابناء بهذا الامر .

اما شريف ( أحمد داش ) فقد تمكن من الدخول في القائمة القصيرة للمسابقة التي تمنح ١٢٠ الف جنيه لمشروع صغير ، ولكن كانت المفاجأة في نهاية الاحداث ان والدته ( نادين ) اكتشفت مشروعه وهروبه من الجامعة .

وكانت قد شهدت احداث الحلقة 11 من مسلسل مين قال بدأ جلال ( جمال سليمان ) بالبحث عن عمل بعد ان تم الاستغناء عنه في المصنع ، حيث قام بالتواصل مع صديق له للبحث عن فرصه عمل ، خاصة وانه لم يخبر اسرته بهذا الامر .

اما شريف ( أحمد داش ) فقد رفضت حبيبته ( أميرة الديب ) العودة له ، كما طلبت والدة صديقته ( هبة الاباصيري ) ان يبحث عن مكان اخر ليكون مقر مشروعة الجديدة بدلا من منزلها ، فيما نصحه صديقه المقرب انه يدخل في مسابقة للشباب اصحاب المشاريع الجديدة .

وشهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل مين قال العديد من المواقف ، ومنها قيام شريف (أحمد داش) بعمل سجل تجاري باسم والدته ( نادين ) الا انها بدات تشك في الامر.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة هو قيام صاحب المصنع الذي يعمل فيه بفصله عن العمل ، حيث قرر الاستعانه بالكوادر الشابة .

وجاءت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال مثيرة ، حيث تعرض شريف “ أحمد داش ” الى انخفاض فى ضغط الدم بسبب الإرهاق فى تسليم الطلبية الى الجامعة ، وظن والده أن هذا الأمر نتيجة الى المذاكرة .

فيما عرض شريف على والدته “ نادين ” ان يقوم بفتح سجل تجاري الى الصفحة بأسمه إلا أنها رفضت .

كما نشب خلاف بين شريف وحبيبته “ أميرة الديب ” بسبب اهتمامه بالمشروع

وجاءت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مين قال، متلاحقة حيث تم الصلح بين شريف “ أحمد داش ” وصديقه ، بعدما اعتذر له وبرر له ما حدث .

كما نجح شريف فى التعاقد مع الجامعة التى يدرس بها على توريد 50 قطعة من المقاعد المصنعة من الورق ، الا انه فى نهاية الحلقة تعرض لوعكة صحية بسبب العمل المستمر واستنجد بصديقه أكرم عبر الهاتف.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الاحداث ومنها قيام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعترفت سلمى لحبيبة شريف ( اميرة الديب ) أمامه بحبه .

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الاخير الى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام