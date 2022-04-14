حملات على الأسواق ومتابعة انتظام العمل بالمصالح الحكومية في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ عدداً من الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، وحملات نظافة، وجولات لرؤساء المدن لمتابعة انتظام العمل بالمصالح الحكومية، والمواقف، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد طريق الرياض أبو صالح، وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج ورافد الطريق الدولي.



وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الأعمال الإنشائية لمدرسة الربعماية بقرية روس الفرخ، موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة، كما تفقد أعمال تمهيد وتسوية عدد من الطرق الواقعة بنطاق القرية، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل، منها طريق الربعماية بالقرية، باستخدام «جليدر» الوحدة المحلية للقرية، كما تابع أعمال حملات النظافة والإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والإنارة العامة بالشوارع والأحياء بمراكز ومدن المحافظة.



عقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اجتماعاً بحضور نائب مجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإيرادات، موجها تعظيم تحصيل إيرادات والمتأخرات منها في جميع الفروع حرصا على تعظيم موارد الدولة والحفاظ عليها طبقا للقانون، وتفقد خداش المركز التكنولوجي، لمتابعة سير العمل واستمع للمشكلات التي تعوق خطة سير العمل داخل المركز التكنولوجي ووضع حلول سريعة لها، وتذليل كافة العقبات أمامهم والنهوض بالعمل، مشدداً بضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا.





وتابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة وتوفير السيارات بجميع الخطوط لعدم تكدس المواطنين بالموقف مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بالتعريف وسعة الركوب، كما تابع رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الزعفران، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وشد الأسلاك المتدلية وتركيب عوازل على الأعمدة وإزالة المفاتيح المخالفة والعمل على تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بالزعفران وتوابعها، وتابع أعمال حملات النظافة بمدينة الحامول.

وتابع اللواء أحمد الطرابلسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بالشوادر والمجمعات التجارية والخدمية ومحالّ بيع السلع الرمضانية ببلطيم، محذرا من رفع الأسعار، موجها بشن حملات على الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين.



وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، برفع القمامة والمخلفات إلي المقلب الرئيسي، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتهذيب الأشجار بشكل جمالي وإعادة تأهيلها وزراعتها بشكل جمالي وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تابع على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال تسوية وتمهيد طرق مداخل ومخارج المدينة والتوابع والشوارع الفرعية والرئيسية، ورفع كفاءة الطرق، ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من جانبي الطريق ونقلها والتخلص منها، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين والمركبات، مشدداً على رفع كفاءة أعمال النظافة اليومية والتواصل مع المواطنين ميدانيا واستمرار أعمال النظافة والتجميل اليومية بالمدينة وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والميدان.



وتفقد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، عدداً من المصالح الحكومية والوحدات الصحية بقرية التفتيش، للتأكد من مدى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تابع الحملة التموينية على المحالّ بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة تموين سيدي سالم والإدارة الصحية وذلك لضبط الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 12 محضراً للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتخابات الجمعيات الزراعية بقرية البلاصي للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

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