بنات عين شمس تنظم معرضا لتسويق منتجات الطالبات مجانا

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس"معرض شركة ابداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات ايجيبت مجانا للطالبات.

وذلك يوم الاحد الموافق ١٧ابريل ٢٠٢٢ حتي ٢٠ابريل، وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم العديد من الورش والندوات التي تعمل علي دمج الطالبات في المجتمع الجامعي.

وأضافت عميدة كلية البنات أنه بالتعاون مع فريق وحدة الصيانة ورشة بعنوان" تجديد القطع الخشبية القديمة لاستخدامها في إعادة التدوير".

نظمت كلية البنات قافلة تنمية لمستشفى الأطفال بالدمرداش، قامت القافلة توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال مرضى الأورام والفشل الكلوي ونقص المناعة لتخفيف بعض آلام المرض على الأطفال ومحاولة رسم الابتسامة على وجوههم كما تم التبرع بمبلغ مالي للمستشفى للمساهمة في علاج الأطفال وانتهت الزيارة بلقاء مع الأستاذة الدكتورة ياسمين جمال الجندي مدير عام مستشفى الأطفال بالدمرداش التي أعربت عن سعادتها بتلك القافلة و تأثيرها الإيجابي على نفسية الأطفال.

