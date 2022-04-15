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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الصيدلة جامعة حلوان تحتفل بيوم اليتيم.. صور

صيدلة حلوان تحتفل
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم

قامت كلية الصيدلة جامعة حلوان بتنظيم زيارات إلي عدد من دور الأيتام، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وبإشراف الدكتور سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الكلية أنه في إطار احتفالات الكلية بيوم اليتيم قامت الكلية بتنظيم زيارات إلي عدد من دور الأيتام حيث قام أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب من أعضاء الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة بصيدلة حلوان بزيارة أحد دور الأيتام بمنطقة المقطم وكذلك زيارة أحد دور الأيتام للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة الجديدة وأحد دور الأيتام للأطفال المعاقين بحلوان. 

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وأشارت الكلية إلى انه تم قضاء بعض الوقت مع نزلاء الدور من الأطفال وقاموا بتقديم ألعاب ومواد غذائية وكذلك توفير بعض احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأدوية.

جدير بالذكر أن مكتب العلاقات الدولية نظم الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بأن هذا الحدث يأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية والتى تعد شريكا دوليا فعالا ونشطا فى شتى المجالات التدريسية، والبحثية الدولية.

وتم افتتاح الفاعلية الافتراضية من جانب ديمترى تايروسكاى رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية الذى قام بتوجيه الشكر لجامعة حلوان على هذه المبادرة المميزة التى تسهم فى تطوير التعاون البحثى وتبادل الأفكار المختلفة فى مجال التنمية المستدامة، كما ثمن الدور الرائد الذي قام به مكتبا العلاقات الدولية بالجامعتين فى تنسيق فعاليات اللقاء وتيسير سبل التواصل بين الباحثين.

 

صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (2)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (2)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (1)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (1)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (1)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (1)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (2)
صيدلة حلوان تحتفل بيوم اليتيم .... صور (2)
حلوان دور الأيتام احتفالات الكلية بيوم اليتيم يوم اليتيم اخبار التعليم Jobs Education

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