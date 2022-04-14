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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحدد مواعيد غلق المدن خلال إجازة عيد الفطر

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد غلق وفتح المدن الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكان قد طلبت المدنية من ساكنيها اخلاءها مع عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة .

واشارات ادارة المدن الجامعية، أن المدينة سوف تغلق ابوابها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وأن المدينة لم تطلب من الطلاب عمل إخلاء لجميع متعلقاتهم الشخصية ويمكن لجميع الطلاب الاحتفاظ بجميع أدواتهم الشخصية بأمان داخل المدينة والغرف، وان المدينة سوف تغلق لمدة 10  أيام وهذا حسب إجازة عيد الفطر الموضوعة.

واوضحت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، أن آخر يومية تغذية سوف يكون يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022، 24 رمضان 1443، كما أن آخر فطار وسحور للطلاب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022، 25 رمضان 1443، واشارت أن يوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022، 27 رمضان سوف يكون إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء – شم النسيم .

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والفت ادارة المدن الجامعية، إلى انه سوف يتم غلق المدن الجامعية يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، 26 رمضان 1443، على أن تعود لفتح أبوابها مره أخرى يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، فى تمام الساعة التاسعة صباحا .

غلق المدينة الجامعية بجامعة حلوان 

جدير بالذكر انه قد نظم مكتب العلاقات الدولية الملتقى البحثى الدولى الأول فى مجال العلوم الإنسانية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية والذى استهدف إتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار البحثية لتطوير بحوث دولية مشتركة بين الجامعتين بما يعزز أوجه التعاون البحثى الدولى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتم افتتاح الفاعلية الافتراضية من جانب السيد ديمترى تايروسكاى رئيس جامعة كازان الفيدرالية الروسية الذى قام بتوجيه الشكر لجامعة حلوان على هذه المبادرة المميزة التى تسهم فى تطوير التعاون البحثى وتبادل الأفكار المختلفة فى مجال التنمية المستدامة، كما ثمن الدور الرائد الذي قام به مكتبي العلاقات الدولية بالجامعتين فى تنسيق فاعليات اللقاء وتيسير سبل التواصل بين الباحثين.

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