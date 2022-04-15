عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أساليب التقويم الحديثة" .. دورة تدريبة لـ تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

.
ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

txt

رئيس جامعة حلوان: أطلقنا ندوات توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية بجميع الكليات

txt

ننشر خدمات ادارة طب الاسنان بجامعة حلوان

txt

منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نهدف لخدمة احتياجات التنمية للقوى العاملة

txt

مهارات حماية الهواتف الذكية من القرصنة والتجسس.. دورة تدريبية بتربية حلوان

txt

رئيس جامعة حلوان: جهود مكثفة نبذلها خلال تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

txt

أخبار التعليم.. إعلان نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.. وطارق شوقي ينفي تعميم تطبيق "البابل شيت" في امتحانات الإعدادية بجميع المحافظات

txt

رئيس جامعة حلوان: نواصل جهودنا بالمشروع القومي لمحو الأمية ونشجع على المشاركة به لتحقيق التنمية.. والطلاب: عزز انتمائنا بالمجتمع المحيط

txt

فنون تطبيقية حلوان: امتحانات الميد تيرم ستستمر أسبوعًا واحدًا فقط

txt

⁦تربية فنية حلوان تطلق معرض رمضانيات.. تفاصيل

txt

كليات جامعة حلوان تعلن جداول امتحانات الميد تيرم.. الحاسبات والذكاء اصطناعي: أنهينا الاختبارات قبل رمضان.. والطلاب: مستعدون لها.. ورغباتنا أخذت بعين الاعتبار خلال وضع المواعيد

txt

رئيس جامعة حلوان: أطلقنا ندوات توعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية بجميع الكليات

txt

ننشر خدمات ادارة طب الاسنان بجامعة حلوان

txt

منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نهدف لخدمة احتياجات التنمية للقوى العاملة

txt

مهارات حماية الهواتف الذكية من القرصنة والتجسس.. دورة تدريبية بتربية حلوان

txt

رئيس جامعة حلوان: جهود مكثفة نبذلها خلال تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

txt

أخبار التعليم.. إعلان نتيجة امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.. وطارق شوقي ينفي تعميم تطبيق "البابل شيت" في امتحانات الإعدادية بجميع المحافظات

txt

رئيس جامعة حلوان: نواصل جهودنا بالمشروع القومي لمحو الأمية ونشجع على المشاركة به لتحقيق التنمية.. والطلاب: عزز انتمائنا بالمجتمع المحيط

txt

فنون تطبيقية حلوان: امتحانات الميد تيرم ستستمر أسبوعًا واحدًا فقط

txt

⁦تربية فنية حلوان تطلق معرض رمضانيات.. تفاصيل

txt

كليات جامعة حلوان تعلن جداول امتحانات الميد تيرم.. الحاسبات والذكاء اصطناعي: أنهينا الاختبارات قبل رمضان.. والطلاب: مستعدون لها.. ورغباتنا أخذت بعين الاعتبار خلال وضع المواعيد

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة أساليب التقويم الحديثة يومي الاحد والاثنين 17 : 18 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

جامعة حلوان الدورات التدريبية تربية حلوان امتحانات رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أحدث صور لسد النهضة في إثيوبيا وتطورات حول الملء الثالث

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أخبار العالم| صور جديدة لسد النهضة مع تطورات حول الملء الثالث والنفط يرتفع بعد أنباء فرض حظر أوروبي على الطاقة الروسية

الزمالك مُهدد برحيل لاعبيه قبل نهاية الدوري الممتاز

عمرو زكى : أهلي ظلموني في زواجي الأول .. وكنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي

البنتاجون: ما حدث للطراد موسكفا ضربة قوية لأسطول روسيا

موسيماني يحذر مدافعيه من خطورة «رباعي الرجاء»

قيادة الفضاء الأميركية تؤكد اصطدام نيزك بالأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

محمد صلاح والكرة الذهبية.. عقبات وأمل وحيد| فيديو جراف

عرض إيلون ماسك لشراء منصة تويتر ورفض الوليد بن طلال ..فيديو جراف

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ