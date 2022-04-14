أخبار الفن.. أحمد داود: أتمنى العمل مع زوجتي علا رشدي .. صدام جديد بين إليسا وميريام فارس.. فان دام يحذف صوره مع رامز جلال

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرضها من خلال السطور التالية.

منى زكي وشيكو والميرغني يشيدون بأحمد مكي: الكبير أوي مكسر الدنيا

أشاد الفنان شيكو بالنجم أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، والذي يعرض حاليًا ضمن درامًا شهر رمضان 2022.

أحمد داود: أتمنى أن يجمعني عمل بزوجتي علا رشدي

قال الفنان أحمد داود إنه يتمنى ان يجمعه عمل فني بزوجته الفنانة علا رشدي خصوصا ان الجمهور يحب تواجدهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل التحضير لفيلم تاريخي مصري عراقي

سافر المنتجان هشام عبدالخالق و د.محمد الشريف مؤخراً الي العراق في زيارة بهدف معاينة أماكن تصوير فيلم تاريخي مصري عراقي الذي يتم التحضير له في الوقت الحالي ، والمقرر أن يضم نخبة كبيرة من نجوم الصف الاول في مصر والعراق .



إحنا في رمضان .. صدام ناري جديد بين إليسا وميريام فارس |تفاصيل

تصريحات جريئة وصراحة معروفة بها النجمة اللبنانية إليسا، فهي دومًا ما تتحدث عما بقلبها بعفوية دون الخوف من المواجهة، وحين تُسأل عن إحدى زميلاتها بالوسط الفني، لا تتردد في قول الحقيقة بقلبها دون تردد، وهو ما يضعها كثيراً في أزمات مع بعض المغنين كان آخرها ميريام فارس.

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

فاجأ النجم العالمي فان دام جمهوره اليوم الخميس، بحذف جميع الصور التي تجمعه بـ رامز جلال في البرنامج الذي يشارك فيه الممثل العالمي من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولم يعلن سبب الحذف حتى الآن.