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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حادث تصادم

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 8 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، أمس الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات علي الطريق  الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بلاغ بوقوع حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ٣ سيارات على الطريق الدولي بجوار كوبرى المعدية بنطاق مركز إدكو.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8  آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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