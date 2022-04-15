رئيس مياه القاهرة يكشف تفاصيل حادث خط غاز كوبري المشير أبو غزالة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، إن موقع حريق الغاز بمدينة نصر هو موقع رافع مياه عكره ويتم تغذيته من محطة مسترود ويتم رفع المياه للحديقة الدوليه وعدد من الحدائق الاخر وبه خزان وكلفت الشركة بنقله لتوسعة الطريق المجاور له .

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " حقائق واسرار " المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم نقل الخزان من مكان لآخر وكان متبقى انشاء ماسورة مكان الخزان أسفل كوبري المشير ابو غزاله واثناء الحفر تساقط خرسانه من الحفار على خط الغاز ولم يكن لدى المقاول اي فكرة عم وجود خط غاز .

وأوضح أن الحفر تم عن طريق شركة مقاولات حصلت على حق المناقصه وهو حريق غير متوقع وغير معتمد ولا يوجد أي خسائر في الأرواح أو المعدات والمقاول تحمل كافة التكاليف