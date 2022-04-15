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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الاولى منذ تجريدهما من ألقابهما الملكية .. هاري وميجان يزوران الملكة اليزابيث سرا في وندسور

هاري وميجان
هاري وميجان

سافر هاري وميجان سرا إلى المملكة المتحدة لرؤية الملكة اليزابيث الثانية في وندسور، حسبما تكشف صحيفة ديلي ميل البريطانية

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تطأ فيها دوقة ساسكس أرض المملكة المتحدة لمدة عامين بعد أن استقالت هي وهاري بشكل حاد من عملهما كأفراد من العائلة المالكة وتركوا العائلة المالكة تتأرجح في مقابلة مع أوبرا لتصفية الحسابات التي اتهموا فيها أحد كبار أفراد العائلة المالكة، لم يذكر اسمه، بالعنصرية.

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ولقد شوهدت الملكة آخر مرة في خدمة غير ملائمة ليوم الكومنولث في 8 مارس 2020 ، لكنها ادعت منذ ذلك الحين أنها تتحدث معها بانتظام عبر الهاتف وعبر مكالمات الفيديو.

هاري، البالغ من العمر 37 عامًا ، لم ير جدته شخصيًا منذ جنازة الأمير فيليب في أبريل الماضي عندما طار لفترة وجيزة من منزلهم الجديد في الولايات المتحدة. لكن اتصالهم كان سيكون محدودًا بسبب قيود Covid.

وقد أطلق منذ ذلك الحين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية مدعيا أنه من الخطر للغاية إحضار عائلته إلى المملكة المتحدة بعد تجريده من الحماية الرسمية لشرطة العاصمة.

من غير المعروف كيف وصل الزوجان - سواء استقلوا طائرة خاصة أو طاروا تجاريًا - لكن وجودهم هو حديث السكان المحليين في عزبة وندسور ، كما يتفهم البريد.

وصلوا متخفيين يوم الأربعاء ويعتقد أنهم أقاموا في Frogmore Cottage ، المنزل الذي ظلوا فيه على الرغم من مغادرة المملكة المتحدة حيث تقيم الأميرة Eugenie وعائلتها حاليًا ، بين عشية وضحاها.

لا يُعتقد أن لديهم أطفالهم ، أرشي وليليبت معهم.

من المضحك أنه نظرًا لجهودهم المبذولة للحفاظ على سرية الزيارة ، شوهد هاري وميغان ، 40 عامًا ، متجهين إلى قلعة وندسور في وقت مبكر من صباح أمس (الخميس) على يد مدرب من رواد الكنيسة المتحمسين الذين وصلوا لحضور قداس رويال موندي.

يُعتقد أن الزوجين كانا في طريقهما إلى المقر الرسمي للملكة لرؤية ليس فقط الملك ولكن والد هاري ، الأمير تشارلز ، الذي كان في المنزل مع زوجته ، دوقة كورنوال ، للوقوف نيابة عن الملكة في الخدمة من أجل المرة الأولى.

لم يتحدث هاري ووالده إلا نادرًا خلال العامين الماضيين وانتقد تشارلز بشدة في مقابلة أوبرا العام الماضي لفشله في دعمه وزعم أنه قطعه مالياً - وهي ادعاءات اعترض عليها أنصار الملك المستقبلي الذين قالوا إنه قد ترك مقفرا بسبب رفض ابنه الأصغر.

ويقال أيضًا إنه يشعر بقلق عميق بشأن مذكرات هاري المرتقبة المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام والتي يخشى أن تُستخدم أكثر لتصفية الحسابات.

من المفهوم أن الزوجين غادرا وندسور بعد ظهر أمس وهما الآن على الأرجح في هولندا.

وتعرض هاري لانتقادات شديدة لعدم حضوره حفل تأبين الشهر الماضي لجده الراحل دوق إدنبرة الذي توفي قبل عام يوم السبت الماضي.

لكن في ذلك الوقت ، قال المتحدث باسمه إنه يأمل في رؤية جدته "قريبًا".

حضور دورة ألعاب الأمير إنفيكتوس

وسافر الزوجان إلى أوروبا لحضور دورة ألعاب الأمير إنفيكتوس ، وهي حدث على غرار الألعاب البارالمبية أقامها لأفراد الخدمة الجرحى ، في لاهاي التي تفتتح يوم السبت.

كان هناك جدل حاد حول ما إذا كان هو - وميغان - قد يستغلان الرحلة كفرصة لرؤية الملكة المسنة ، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ 96 يوم الخميس، وهو ما كان يمكن اعتباره ازدراء فظيعًا لو لم يفعل، لكن الكثيرين تساءلوا عما إذا كان يمكن أن يضر دعوى المحكمة العليا إذا وطأت قدمه أرضًا بريطانية.

ويقاضي هاري وزارة الداخلية البريطانية بعد أن تم تجريده من حماية الشرطة الممولة من قبل دافعي الضرائب على مدار الساعة بعد مغادرته المملكة المتحدة.

وأخبر المحكمة العليا منذ ذلك الحين أنه على استعداد لدفع ثمنها بنفسه عندما يكون في المملكة المتحدة لأنه لا يعتقد أنه وعائلته بأمان في هذا البلد لأن فريقه المدني الممول من القطاع الخاص المكون من حراسه الشخصيين الأمريكيين لا يمكنهم حمل السلاح والإرادة كما يجادل، ولا يتم تحديث المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.

وأكد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس الليلة الماضية أنهما ذهبا إلى وندسور لرؤية الملكة.

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