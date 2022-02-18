ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

اعلنت دار نشر "بنجوين راندوم هاوس"، في بيان لها، عن أن الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، يكتب مذكراته، وإنها ستنشر في أواخر عام 2022.

وأضافت أن الكتاب "المفعم بالمشاعر الصادقة سيقدم سرداً مميزاً للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تكوينه".

وتنحى هاري وزوجته ميجان ماركل، اللذان كانا يُعرفان باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مطلع عام 2020، ويعيشان في كاليفورنيا مع طفليهما.

صدمة العائلة الملكية

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أفراد العائلة الملكية وقعوا في صدمة عندما اكتشفوا أن الأمير هاري كتب مذكراته في السر لمدة عام كامل، كما شعروا بالقلق من تصريحات أصدقائه لوسائل الإعلام، حيث كشف أحدهم: "إذا كانت العائلة الملكية تعتقد أن هاري أصبح شخصاً ليناً، فلينتظروا حتى تُنشر مذكراته".

بدوره قال مصدر مقرب من الأمير هاري إن صمته الأخير "يعبّر عن الكثير".

صحيفة: هزة في النظام الملكي

توقعت صحيفة ديلي ميل البريطانية حدوث هزة في النظام الملكي بعد نشر مذكرات الأمير هاري.

وصرح أصدقاء مقربون من الأمير هاري عن قلق العائلة الملكية من المذكرات التي حصل مقابلها دوق ساسكس على 14.7 مليون جنيه إسترليني، خاصة وأن كاتبها جي آر مورينجر، قال إنها ستكون كشف حساب لجميع المغامرات، والخسائر ودروس الحياة التي عاشها هاري مع عائلته، والتي ساهمت في تكوين شخصيته الحالية.

وحذر أصدقاء الأمير هاري من أن كتابه المحظور سيكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والده كاميلا، ومن المرجح أن “يهز النظام الملكي حتى جوهره”.

وأخبر صديق مقرب من الأمير هاري الصحيفة، بأن علاقة هاري بزوجة أبيه كاميلا ما زالت علاقة فاترة، قائلا: “على الرغم من أن العلاقة بينهما كانت متوترة في البداية ثم استقرت، إلا أنها استقرت فقط من أجل إظهار وحدة العائلة الملكية أمام العالم، وليس لأن العلاقة بينهما أصبحت جيدة، فهاري وويليام لم يكونا يوما قريبين من كاميلا، وليسا قريبين منها الآن كذلك”.



انتقادات واسعة

تعرض دوق ساسكس، لانتقادات عديدة لتجاهله إعلان الملكة إليزابيث منح موافقتها لكاميلا كي تكون الملكة القادمة لبريطانيا، حيث صمت لـ4 أيام ثم تحدث لجميع متابعيه حول العالم عن الدور المهم الذي لعبته والدته الراحلة الأميرة ديانا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

وأعلن عن أنه يشعر بأنه ملزم بمحاولة استكمال عمل والدته الراحلة في مكافحة الإيدز، وحث الناس على الخضوع لفحص لكشف الإصابة بالمرض.

كما قال هاري في تسجيل مصور بمناسبة الأسبوع الوطني لفحص مرض نقص المناعة المكتسب: "لم ينته عمل أمي"، مضيفاً: "أشعر بأنني ملزم بالمحاولة والمواصلة قدر الإمكان، لا يمكنني أبداً كما تعلمون أن أحل محلها في هذا المجال تحديداً، بسبب ما فعلته وما دافعت عنه وكيف كانت تناصر هذه القضية".

لا يوجد جزء ثان



نفى الأمير هاري، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، عن اعتزامه نشر جزء آخر من مذكراته بعد وفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت، الجمعة الماضي، أن دوق ساسيكس قد وقع صفقة تقضي بنشر أربعة كتب، مع دار النشر "بينجوين راندوم هاوس"، مشيرة إلى أن الكتاب الثاني هو عبارة عن مذكرات أخرى، سيرجأ عمداً نشره إلى ما بعد وفاة الملكة، إلا أن متحدثاً باسم الدوق نفى ذلك، وقال لصحيفة "اندبندنت" إنه على عكس التقارير الإعلامية الخطأ، فإن المذكرات الوحيدة في المؤلفات المقدمة هي المجلد الذي سبق أن أعلن عنه، والذي من المتوقع أن تنشره دار "بينجوين راندوم هاوس"، أواخر العام الحالي.

بصفتي الشخصية



وقال هاري إنه يكتب مذكراته "ليس بصفة الأمير التي وُلدتُ عليها، ولكن بصفتي الشخصية التي أصبحت عليها الآن".

وأضاف في بيان، "أتمنى أن أساهم من خلال سرد حكايتي، النجاحات والإخفاقات والأخطاء والدروس المستفادة، في توضيح أننا، وبغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، نتشارك في أمور أكثر بكثير مما نعتقد".