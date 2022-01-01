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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلا رحمة.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا أثناء سيرهم |فيديو

بريطانيا
بريطانيا

انتشر مقطع فيديو على TikTok لـ طفل يتعرض للدهس من قبل حراس ملكة بريطانيا في برج لندن، مما ترك المارة في حالة صدمة.

 

كان حراس ملكة بريطانيا يحملون بنادق، ويرتديون قبعات سوداء من جلد الدب ومعاطف زرقاء، ودهسوا الطفل بلا مبالاة، ولم ينظروا حتى وراءهم.

 

نشر المقطع بواسطة مستخدم يحمل اسم brittoker، وقد حقق المقطع أكثر من 5.7 مليون مشاهدة، وفقًا لتقرير New York Post. 

 

في الفيديو، اعترض الطفل طريق حراس ملكة بريطانيا ببراءة لكن بدلًا من إعارته الاهتمام قاموا بدهسه، حيث يظهر صوت الحارس وهو يصرخ بنوع من التحذير قبل أن يصطدم بالطفل الذي سقط على الأرض. 

 

على الرغم من أن الحارس حاول تخطي الطفل، إلا أن التصادم حدث بسرعة كبيرة لدرجة أن الطفل تعثر على الفور وسقط تحت أقدامهم، لكنه عاد ليقف على قدميه بنفس السرعة.

 

لم يبد على الحراس أي تأثر قبل أن تندفع امرأة، يُفترض أنها والدة الطفل أو الوصية عليه، لمساعدته.  
 

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