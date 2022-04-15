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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج فني لفرقة العريش للفنون الشعبية على المسرح الرومانى بسور القاهرة

فرقة العريش للفنون
فرقة العريش للفنون علي المسرح الروماني

 

 

قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بشمال سيناء،  برنامج فني على المسرح الرومانى بسور القاهرة الليلة استمر  ساعة ونصف ، وذلك   فى إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة برئاسة  الدكتورة  إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، وبالتعاون بين الهيئــــــــــة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان  هشام عطوة،  بإقليـــــــــــم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل .

رقصة السامر:

وقال   أشرف المشرحاني ،مدير فرع الثقافة الجماهيرية بشمال سيناء،  إن البرنامج  تضمن   رقصة السامر السيناوى  ورقصة الفرح العرايشى ضمن الاحتفال بليالى شهر رمضان الثقافية والفنيه بقيادة الكابتن  سامح الكاشف ، ومدير الفرقة محمد عرفات واشراف محمد محروس.
وفي نفس السياق قدمت  الفرقة رقصة الدبكة و اغنية عشقنا يا قلبى للمطرب ابراهيم موسى الفرقة التلقائية و اغنية يا ليلة دانا ويا دانا للمطرب خالد الشعراوى والعديد من الفقرات الفنية التى امتعت الجمهور التى تخطى عدد 70 فرد .

 كما تم تقديم عروض فنية للفرقة الاستعراضيه بقيادة كابتن مصطفى الخضرى ومدير الفرقة أ.أحمد صابر ، واختتم العرض برقصة استعراضية باسم سيناء .
 

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تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية بليالي رمضان في شمال سيناء

برنامج فني فرقة العريش الشعبية الرومانى

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