البنتاجون: لم نرصد محاولات روسية لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، أمس الخميس إن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي أن"الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

وتابع: "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

في الأثناء، قتل أكثر من 503 مدنيين بينهم 24 طفلا في منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا، منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير على ما أعلن حاكم المنطقة أوليج سينيجوبوف.

وأوضح الحاكم في مقطع مصور نشره عبر تلجرام "منذ بدء الاجتياح الروسي قتل 503 مدنيين بينهم 24 طفلا". وتعرضت خاركيف عاصمة هذه المنطقة لقصف روسي كثيف.

ففي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرضت المنطقة لـ34 ضربة أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى على ما أوضح الحاكم.

وخاركيف ثاني مدن أوكرانيا كانت تسكنها نحو 1,5 مليون نسمة قبل الحرب وتقع على بعد أربعين كيلومترا تقريبا من الحدود الروسية.