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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

الاستخبارات الامريكية
الاستخبارات الامريكية

عبر مسئولون بـ الاستخبارات الأمريكية، عن قلقهم المتزايد بشأن استعداد روسيا لإطلاق بعض ترسانته النووية في الوقت الذي يواجه فيه "يأسًا محتملاً" في أوكرانيا.

وحذر مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز يوم الخميس من أن العالم يجب ألا يقلل من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نمت شهيته للمخاطرة فقط "مع إحكام قبضته على روسيا".

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"بالنظر إلى اليأس المحتمل للرئيس بوتين والقيادة الروسية في ضوء النكسات التي واجهوها عسكريًا حتى الآن ، لا يمكن لأي منا أن يتعامل باستخفاف مع التهديد الذي يمثله اللجوء المحتمل إلى الأسلحة النووية التكتيكية أو الأسلحة النووية منخفضة القوة ،" قال خلال كلمة ألقاها أمام الطلاب في معهد جورجيا للتكنولوجيا في أتلانتا، المعروف أيضًا باسم جورجيا للتكنولوجيا.

وأضاف "من الواضح أننا قلقون للغاية" ، مشيرًا إلى أن بوتين لديه "اعتقاد صوفي تقريبًا بأن مصيره هو استعادة مجال نفوذ روسيا" ، والذي يتضمن وضع أوكرانيا تحت نفوذ الكرملين.

ووضعت روسيا قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى لأول مرة في 27 فبراير ، بعد ثلاثة أيام فقط من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مستشهدة بالتصريحات العدوانية لحلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية من الغرب.

تحذير آخر

وحذر أحد أقرب حلفاء بوتين يوم الخميس من أن روسيا ستضع رؤوسا حربية نووية في دول البلطيق إذا قررت السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وقال ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من الحديث عن وضع منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة البلطيق - يجب إعادة التوازن".

وقال ميدفيديف إن روسيا ستضع رؤوسًا حربية في كالينينجراد ، وهو معقل روسي على بحر البلطيق يبعد 500 كيلومتر عن برلين وأقل من 1400 كيلومتر من لندن وباريس.

وزير الدفاع الليتواني قلل من أهمية التهديد الروسي ، واصفا إياه بأنه ليس جديدا.

وقال أرفيداس أنوساوسكاس لخدمة الأخبار الليتوانية BNS "الأسلحة النووية كانت دائما محفوظة في كالينينجراد .. المجتمع الدولي ودول المنطقة تدرك ذلك تماما".

التهديدات النووية الروسية 

ومع ذلك ، حذر رئيس المخابرات الأمريكية يوم الخميس من أن التهديدات النووية الروسية تستحق المراقبة.

وقال بيرنز ، الذي التقى بوتين في موسكو نوفمبر الماضي ، على أمل إقناع الرئيس الروسي بعدم غزو أوكرانيا: "لقد تعلمت على مر السنين ألا نقلل من تصميم بوتين الحثيث ، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".

قال بيرنز: "لقد أزعجني ما سمعته".

على الرغم من قلقه ، قال مدير وكالة المخابرات المركزية إن المخابرات الأمريكية لم تر بعد دليلاً على أن موسكو تستعد لإطلاق أي جزء من ترسانتها النووية.

"بينما رأينا بعض المواقف الخطابية من جانب الكرملين ، والانتقال إلى مستويات أعلى من التأهب النووي ، لم نشهد حتى الآن الكثير من الأدلة العملية على نوع عمليات النشر أو الترتيبات العسكرية التي من شأنها أن تعزز هذا القلق ،" هو قال.

ووصف مسئولو دفاع أمريكيون في وقت سابق قرار روسيا وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى في فبراير بأنه "تصعيدي وغير ضروري" ، لكنهم قالوا إنهم لم يروا بعد أي شيء يتطلب ردًا أمريكيًا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس "من الواضح أننا نراقب ذلك عن كثب." "لم نر شيئًا في الفضاء قد أعطانا سببًا لتغيير وضع الردع النووي بأي طريقة ملموسة."

وأضاف "انه ليس بالشيء الذي نأخذه كأمر مسلم به".

تتضمن أحدث حزمة أمنية أمريكية لأوكرانيا ، التي تمت الموافقة عليها يوم الأربعاء ، معدات مصممة لحماية القوات الأوكرانية من التعرض النووي والبيولوجي والكيميائي.

جرائم الحرب الروسية

خلال خطابه يوم الخميس ، حذر بيرنز من أن "الفصل الأخير من حرب بوتين لم يكتب بعد" ، قائلاً إنه من غير المرجح أن تحيد روسيا عن استراتيجياتها الحالية الشريرة.

وقال "لا يساورني شك في الألم القاسي والضرر الذي يمكن أن يستمر بوتين في إلحاقه بأوكرانيا ، أو الوحشية القاسية التي تُستخدم بها القوة الروسية".

شريك صامت

كما وصف رئيس المخابرات الأمريكية الصين بأنها 'شريك صامت في عدوان بوتين' في أوكرانيا ، مضيفًا أن بكين تمثل تهديدًا للولايات المتحدة والغرب في حد ذاتها.

قال بيرنز إن الصين 'هي التحدي الأكبر الذي نواجهه ، وهو من نواح كثيرة الاختبار الأكثر عمقا الذي واجهته وكالة المخابرات المركزية على الإطلاق'. 'كجهاز استخبارات ، لم نضطر أبدًا إلى التعامل مع خصم له نفوذ أكبر في المزيد من المجالات.'

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