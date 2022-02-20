نشرة أخبار العالم| الاستخبارات الأمريكية: روسيا أصدرت أوامر ببدء غزو أوكرانيا.. إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

المخابرات الأمريكية: الجيش الروسي تلقى أوامر بغزو أوكرانيا

أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تلقت أوامر بالمضي قدمًا في غزو أوكرانيا.

تحذير أمريكي: روسيا تخطط لغزو مدن أخرى في أوكرانيا بخلاف كييف

أبلغت الولايات المتحدة، حلفائها، اليوم الأحد، أن غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا، قد يستهدف عددا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف.

روسيا تغلق جزءا من مجالها الجوي.. وسفن حربية تتجه نحو أوكرانيا

قررت روسيا، اليوم الأحد، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في أوكرانيا.

البنتاجون: إدارة بايدن تقدمت بمقترحات جديدة إلى بوتين لمنع الحرب بأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم "الأحد"، إنه على الرغم من الأدلة على استعداد روسيا لضرب أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالسعي للتوصل الى حل دبلوماسى.

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأحد، بإصابة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا.

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، عن تمنياته بالشفاء العاجل للملكة إليزابيث الثانية، بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

رئيس وزراء إسرائيل يفجر مفاجآت بشأن المفاوضات النووية مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم "الأحد"، إن إيران قد توافق قريبا على اتفاق نووي جديد مع القوى الكبرى، لكنه حذر من أنه سيكون أضعف من الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

البرلمان الإيراني يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضمانات

حذر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، من العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة دون أن تقدم الأخيرة ضمانات لطهران.

درجة حرارة 17 تحت الصفر.. 70% من الأمريكيين يواجهون التجمد

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن طقس الشتاء القاسي يعود بقوة مع بداية أسبوع العمل، بعد نهاية معتدلة لعطلة نهاية الأسبوع في كثير من الولايات الأمريكية.

رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعلان "وقف إطلاق نار فوري" في شرق البلاد، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.