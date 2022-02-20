عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم| الاستخبارات الأمريكية: روسيا أصدرت أوامر ببدء غزو أوكرانيا.. إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

المخابرات الأمريكية: الجيش الروسي تلقى أوامر بغزو أوكرانيا

أفادت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تلقت أوامر بالمضي قدمًا في غزو أوكرانيا.

تحذير أمريكي: روسيا تخطط لغزو مدن أخرى في أوكرانيا بخلاف كييف

أبلغت الولايات المتحدة، حلفائها، اليوم الأحد، أن غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا، قد يستهدف عددا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف.

روسيا تغلق جزءا من مجالها الجوي.. وسفن حربية تتجه نحو أوكرانيا

قررت روسيا، اليوم الأحد، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، في ظل تصاعد التوترات المتزايدة في أوكرانيا.

البنتاجون: إدارة بايدن تقدمت بمقترحات جديدة إلى بوتين لمنع الحرب بأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم "الأحد"، إنه على الرغم من الأدلة على استعداد روسيا لضرب أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بالسعي للتوصل الى حل دبلوماسى.

إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

أفادت وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الأحد، بإصابة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا.

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، عن تمنياته بالشفاء العاجل للملكة إليزابيث الثانية، بعد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

رئيس وزراء إسرائيل يفجر مفاجآت بشأن المفاوضات النووية مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم "الأحد"، إن إيران قد توافق قريبا على اتفاق نووي جديد مع القوى الكبرى، لكنه حذر من أنه سيكون أضعف من الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

البرلمان الإيراني يحذر من العودة للاتفاق النووي دون ضمانات

حذر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، من العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة دون أن تقدم الأخيرة ضمانات لطهران.

درجة حرارة 17 تحت الصفر.. 70% من الأمريكيين يواجهون التجمد

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن طقس الشتاء القاسي يعود بقوة مع بداية أسبوع العمل، بعد نهاية معتدلة لعطلة نهاية الأسبوع في كثير من الولايات الأمريكية.

رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعلان "وقف إطلاق نار فوري" في شرق البلاد، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أوكرانيا اخبار العالم غزو اوكرانيا روسيا الملكة إليزابيث كورونا ايران الرنامج النووي الإيراني إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

موضوعات متعلقة

وزير دفاع أوكرانيا: روسيا لم تشكل قوات هجومية على حدودنا

لمواجهة التهديد الروسي ..هل تتحول أوكرانيا إلى منبوذة دوليا بعد تهديدات زيلنسكي في مؤتمر ميونيخ الأمني ؟

ترشيحاتنا

جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

مش بس الأسنان .. اكتشف صحتك العامة من حالة الفم

بسبب أوكرانيا.. بايدن يغير جدوله ويلغي ارتباطات عائلية للبقاء في واشنطن

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

إكسر للبنت ضلع.. لميس تسخر من فيديو اعتذار عريس الإسماعيلية

عمرو أديب: هي السوشيال موجودة علشان الإعلام يبقى حر ولا يبقى مرعوب؟..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ