رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإعلان "وقف إطلاق نار فوري" في شرق البلاد، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في تغريدة على تويتر "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية -أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا- وإعلان وقف إطلاق نار فوري".

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

في سياق آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وقال الكرملين في بيان "أشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا، حسب بيان الكرملين.

وبشأن مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: "على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية".

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن موسكو طالب الغرب بترجيح السلم، موضحاً أن روسيا آخر دولة تسعى لاندلاع حرب عالمية.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين "لا ينتبه لتصريحات الغرب حول مواعيد غزو روسيا لأوكرانيا".

وأشار الكرملين إلى أنه "لا يوجد بيان واحد من الغرب يدعو كييف لضبط النفس، ومثل هذا الموقف لا يمكن وصفه بأنه مناسب"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا لا تريد مناقشة التسوية مع ممثلي دونباس".